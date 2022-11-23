Moldova’da geniş çaplı elektrik kesintisi

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MOLDOVA, (DHA) – Moldova Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Nicu Popescu, Rusya’nın Ukrayna’nın altyapısına yaptığı saldırıların Moldova’da geniş çaplı elektrik kesintisine yol açtığını duyurdu.

Bakan Popescu, “Rusya’nın Ukrayna’nın enerji altyapısına yönelik saldırıları Moldova’yı yine karanlıkta bıraktı. Kişinev ve Moldova Dışişleri Bakanlığı binası da dahil olmak üzere ülke genelinde büyük elektrik kesintileri var. Açıklama için Rusya’nın büyükelçisinin çağrılması talimatını verdim” ifadelerini kullandı.

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