Mola veren otobüsünden indi, otomobil altında kaldı

Atilla ATMACA/EREĞLİ(Konya), (DHA)- KONYA’nın Ereğli ilçesinde karayolu üzerindeki dinlenme tesisinde mola veren yolcu otobüsünden inip, yolun karşısına geçmeye çalışan Mustafa Metin Çoban’a (52) otomobil çarptı. Çoban, kaza yerinde hayatını kaybetti.

Kaza, dün saat 22.30 sıralarında, Konya Adana Konya Karayolu üzerindeki Ereğli ilçesi Kargacı Mahallesi’ndeki bir dinlenme tesisi önünde meydana geldi. Mola veren yolcu otobüsünden inen Mustafa Metin Çoban, yolun karşısına geçmek istedi. Ancak Adana istikametinden Konya yönüne giden Ayetullah Turna’ın kullandığı 72 AB 118 plakalı otomobil, Çoban’a çarptı. Çarpmanın etkisiyle metrelerce sürüklenen Mustafa Metin Çoban, olay yerinde hayatını kaybetti.

Çoban’nın cansız bedeni otopsi için Ereğli Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Sürücü Ayetullah Turna ise, jandarma tarafından gözaltına alındı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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