Moğolistan’da kum fırtınası

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Vahdet AYAZ, (DHA)- Moğolistan’ın güneydoğusunda bulunan Dornogovi eyaletinde kum fırtınası meydana geldi.

Dornogovi eyaletinde 27 Ocak günü meydana gelen kum fırtınası nedeniyle görüş mesafesi düştü. Hava durumu idaresinden yapılan açıklamada olumsuz şartların hafta sonu boyunca devam edeceği belirtildi. Dornogovi eyaleti, ülkenin güneyindeki Gobi Çölü nedeniyle çölleşmeden en çok etkilenen eyalet olarak biliniyor.

Ayrıca 2021’de ülkenin Cumhurbaşkanı Ukhnaagiin Khurelsukh, iklim değişikliği ve çölleşme ile mücadele kapsamında 2030’a kadar bir milyar ağaç dikilmesi konusunda kampanya başlattı.

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