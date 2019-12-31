Türkiye Modern Pentatlon Federasyonu’nun düzenlediği Modern Pentatlon Antrenör – Hakem Gelişim ve Vize Seminerleri, Ankara’da bulunan Gençlik ve Spor Bakanlığı Eğitim Tesisleri’nde toplam 106 hakem ve antrenörün katılımıyla yapıldı.

Gençlik ve Spor Bakanlığı Eğitim Tesisleri’nde 28-29 Aralık 2019 tarihlerinde gerçekleştirilen eğitim ve vize semineri, açılış konuşmalarıyla başladı. Etkinlik açılışında katılımcılara son bir yıldır yapılan faaliyetlerin yanı sıra önümüzdeki dönemde gerçekleştirilecek faaliyet planı anlatıldı ve Türkiye Modern Pentatlon Federasyonu’nun mali durumuna ilişkin bilgi verildi.

ÇAKIR: HAKEM VE ANTRENÖRLER SPORTİF GELİŞİMİN EN ÖNEMLİ AKTÖRLERİ

Modern Pentatlon Antrenör – Hakem Gelişim ve Vize Seminerleri programının açılışında konuşan TMPF Başkanı Doç. Dr. Veli Ozan Çakır, antrenör ve hakemleri tüm spor branşlarında olduğu gibi modern pentatlon sporunun da gelişimini sağlayacak en önemli aktörler olarak nitelendirdi.

Çakır, modern pentatlon sporunun hem ülkemizde hem de uluslararası spor mecralarında daha etkin olması adına hakem ve antrenörlerin kendilerini güncel bilimsel veriler doğrultusunda geliştirmelerinin önemine vurgu yaptı ve etkinliğe katılan spor insanlarına teşekkür etti.

İkinci oturumda antrenörler için “Modern Pentatlon Yetenek Taraması ve Performans Testleri” başlıklı oturuma geçilirken, yetenek taraması ve performans testlerine ilişkin eğitimi TMPF Eğitim Kurulu Başkanı Süha Başer verdi. Yine eş zamanlı olarak hakemler de Merkez Hakem Kurulu Başkanı İrfan Arguz tarafından verilen “Yeni Hakem ve Gözlemci Talimatları” konusu özelinde eğitim aldı. Ardından hakemler için “2019 Yılı Faaliyetlerinin Değerlendirilmesi” konulu eğitim semineri, TMPF Teknik Kurul Başkanı Kutluhan Özkan tarafından yapıldı.

İlk gün eğitimleri öğleden sonra hem hakem hem de antrenörler için ortaklaşa yapılan “Modern Pentatlon Yarışma Kuralları” oturumuyla devam etti. TMPF Başantrenörü Awad Samy Awadalla Geurges‘in verdiği eğitimlerde modern pentatlon sporunun uluslararası standartlardaki kuralları üzerinden bir sunum gerçekleştirildi.

