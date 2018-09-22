MODERN KEÇİÖREN İÇİN ESTETİK ÇEVRE DÜZENLEMESİ

Keçiören Belediyesi’nin, Kuşcağız Mahallesi’nde yürüttüğü çevre düzenleme ve peyzaj çalışmaları tüm hızıyla devam ediyor.

Keçiören Belediyesi, Kuşçağız Mahallesi Güngörmüş Sokak güzergâhında, içerisinde yürüyüş ve fitness yolunun, çocuk oyun parkının, kamelya ve dinlenme alanlarının yer alacağı projenin çalışmalarına hız kazandırdı. Vatandaşların evlerine rahat ulaşabilmesi için de dik yokuşlu alanlarda merdiven yapımına başladı.

Yeni yapılaşmalarla birlikte sınırları genişleyen, şehirleşme ve kentsel dönüşümde önemli yol kateden Keçiören’in, modern ve estetik çevre düzenlemeleri Keçiören Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekiplerince devam ettiriliyor.

12 BİN METREKARE YEŞİLLENECEK

Şehirleşme oranının hızla arttığı Keçiören’de, 12 bin metrekarelik alanda sürdürülen çevre düzenleme ve peyzaj çalışmaları bölgeye daha estetik bir görüntü sağlayacak. Ağaçlandırma ve yeşil alan çalışmalarıyla bölge daha doğal bir çehreye kavuşacak.

Keçiören’e yakışır peyzaj çalışmalarıyla, görüntü kirliliğinin ortadan kaldırılarak daha düzenli ve daha yeşil bir ilçe silueti meydana getirdiklerini ifade eden Keçiören Belediye Başkanı Mustafa Ak, vatandaşların hayatını kolaylaştıracak her türlü hizmetin de seferber edildiğini belirtti. Gerek Gönül Belediyeciliği kapsamında gönüllere dokunan sosyal projelerle gerekse altyapı ve üstyapı çalışmalarıyla faaliyetlerini hız kesmeden sürdürdüklerini söyleyen Başkan Ak, “ Milletimiz hizmet için bizden yana teveccühte bulundu, biz de bunun karşılığını en iyi şekilde vermeye çalışıyoruz. İnşallah bundan sonra da yeni hizmetlerimizle vatandaşlarımızın yanında olacağız” diye konuştu. ​