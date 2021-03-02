Model uçak yapan Ercişli kızlara kaymakamdan kutlama

Barış KUL/ERCİŞ (Van), (DHA)- VAN’ın Erciş ilçesindeki kolejde 10’uncu ve 11’inci sınıfta eğitim gören 2 kız öğrenci, insansız model uçaklar yaptı. Kumanda ile kontrol edilen model uçaklar, havada 20 dakika kalabiliyor. Ercişli kızların, model uçaklarını Teknofest Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Bayraktar’ın sosyal medyada paylaşması ve baba Özdemir Bayraktar’ın öğrenciler Elif Ayan ve Rüken Ölmez’i İstanbul’daki Teknofest eğitim kampına davet etmesinin ardından Erciş Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Nuri Mehmetbeyoğlu da kız öğrencileri okullarında ziyaret edip, çeşitli hediyeler verdi.

Erciş’te yaşayan Özel Erciş Final Okulları Koleji’nde 11’inci sınıf öğrencisi Elif Ayan (16) televizyondan izlediği Teknofest yarışmalarından etkilenince model uçak yapmaya karar verdi. Bu fikrini de okulun Kimya Öğretmeni Kadir Karakaş’la paylaşınca, ikili birlikte harekete geçti. Kimya öğretmeni Karakaş, aynı şekilde uçaklara merakı olan 10’uncu sınıf öğrencisi Rüken Ölmez’i (15) de projeye dahil edip, ‘Türk Nano Tim’ adını verdiği ekibini oluşturdu. Öğrenciler Ayan ve Ölmez, 1 yıl gibi kısa bir sürede kumanda ile kontrol edilen ve havada 20 dakika kalabilen 6 model uçak yapmayı başardı.

Öğrencilerin bu başarısı, Teknofest Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Bayraktar’ın da dikkatini çekti. Bayraktar, DHA’nın gündeme getirdiği haberi, sosyal medya hesabı olan Telegram’da paylaştı. Bu paylaşım, öğrenciler Elif Ayan ile Rüken Ölmez’e büyük mutluluk yaşatırken, bir sevindirici haber de Özdemir Bayraktar’dan geldi. Selçuk Bayraktar’ın babası Özdemir Bayraktar da öğrencileri İstanbul’da bulunan Teknofest eğitim kampına davet etti.

Kız öğrencileri bugün de Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Nuri Mehmetbeyoğlu ziyaret etti. Öğrencilere çeşitli hediyeler veren Mehmetbeyoğlu, kızların gösterdiği başarının kendilerini gururlandırdığını söyledi. Mehmetbeyoğlu, “Kızlarımızın bu çalışmasını ülkemizin yetiştirmiş olduğu en büyük ilim adamlarından Selçuk Bayraktar kendi sosyal medya hesabından paylaşmış. Öğrencilerimizin bu başarısından dolayı gurur duydum. Tüm dünyanın savunma sanayi anlamındaki, uçak savunma anlamındaki Siha ve ihalarımıza teknoloji alanında ilerlemesine gıpta ile baktığı bir süreçte bu iki mucit kızımız göğsümüzü kabarttı. Ben iki kızımızı ve hocalarını tebrik ediyorum.” dedi

Erciş Milli Eğitim Müdürü Sadık İşler ise, “Türkiye teknoloji takvimi vakfı ile sanayi ve teknoloji bakanlığı tarafından düzenlenen ve Türkiye milli teknolojileri geliştirmeyi hedefleyen, Teknofest’te ilçemiz Erciş final okullarından 2 öğrencimiz Elif Ayan ve Rüken Ölmez adlı öğrencilerimiz model uçak yapıp ve bu uçakları havada 20 dakika tuttuklarından dolayı haber oldular. Daha sonra Özdemir Bayraktar tarafından öğrencilerimiz Teknofest İstanbul eğitim kampına davet edildiler. Bu bizim için gurur kaynağıdır. Öğrencilerimizi tebrik ediyorum.”diye konuştu.

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