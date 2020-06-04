Koronavirüs salgını moda dünyasını da derinden etkilerken alınan önlemler kapsamında defileler sanal ortama taşınmaya başlandı. E-ticaret platformu Hepsiburada’nın tasarımcı Şansım Adalı’nın markası ile yaptığı yeni iş birliği kapsamında İstanbul ve çevresindeki mekanlarda gerçekleştirilen toplam 6 farklı defile sanal gerçeklik teknolojisiyle moda tutkunlarıyla buluşuyor.

Hepsiburada, moda severleri tasarımcı Şansım Adalı’nın yönettiği Sudi Etuz markasının sanal defilelerine davet etti. Dijital dünyayı moda ile buluşturan iş birliği kapsamında, Sudi Etuz’un Unkapanı Plakçılar Çarşısı, Çiçek Pasajı, Zorlu PSM gibi İstanbul ve çevresinde gerçekleştirdiği defileler, sanal gerçeklik teknolojisiyle Hepsiburada’nın YouTube hesabından yayınlanmaya başlandı.



Hepsiburada defileler hakkında şu bilgilendirmeyi yaptı;



“2015 sezonundan bu yana ürettiği koleksiyonlar ve yenilikçi marka iş birlikleriyle ve üretimlerinde teknolojiyi başarılı bir şekilde kullanmasıyla adından sıkça söz ettiren Şansım Adalı, aynı zamanda tüm defilelerini VR-Sanal Gerçeklikle sunan Türkiye’deki ilk tasarımcı olarak tanınıyor. Hepsiburada, Sudi Etuz’un sonsuz renklerle dolu dünyasını moda tutkunlarına ulaştırmaya ve onlara eşsiz bir moda deneyimi yaşatmaya 2 Haziran’da başladı. Başarılı video sanatçısı Berkay Karakaya ile VR-Sanal Gerçekliğe uygun şekilde kaydedilen toplamda 6 defile, ikişer gün arayla Hepsiburada YouTube hesabından yayınlanacak.”