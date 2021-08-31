Mobius’tan yastık altı tavsiyesi

BloombergHT’de yer alan habere göre Fed cephesinden gelen güvercin mesajlar altın için pozitif bir atmosfer yaratırken, uluslararası piyasalarda ‘yatırım gurusu’ olarak bilinen Mobius Capital Partners Kurucusu Mark Mobius’tan fiziki altın alın, yastık altına atın tavsiyesi geldi.

Altın konusunda pozitif yaklaşımıyla bilinen Mobius “Hükümetlerin tüm altına el koyma tehlikesi olmaksızın hemen erişebileceğiniz fiziki altına sahip olmak çok daha iyi olacak” ifadelerini kullandı.

Mobius, Corona Virüs salgınıyla mücadele için uygulamaya geçirilen görülmemiş boyuttaki teşvikleri takiben kurlarda devalüasyon yaşanacağını, yatırımcıların portföylerinin yüzde 10’unu fiziki altına ayırmaları gerektiğini söyledi.

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Bloomberg’in haberine göre Mobius, inanılmaz boyuttaki para arzı dikkate alındığında önümüzdeki yıl küresel olarak kur devalüasyonunun oldukça önemli bir konu olarak gündeme geleceğini belirtti.

Corona virüsü salgınıyla henüz aşı olmadan mücadele edilen dönemde ‘güvenli liman’ olarak altının ons fiyatı 2 bin doları geçerek rekor kırmıştı. Altının ons fiyatı bu gün itibariyle 1816 dolardan işlem görüyor.

Açıkça söylemek gerekirse bende Mobius ile benzer endişe ve düşüncelere sahibim. Bu yaşanan kriz yüz yıldır eşi benzeri görülmedik bir kriz, hükümetler bu krizi aşabilmek için kesenin ağzını açtı ve tabiri caizse helikopter ile para dağıttı.

Sağlık krizi bitince ki henüz bitmedi. Unutmayın bugüne kadar 216 milyon kişi bu hastalığa yakalandı ve 4 milyon 500 bin kişi öldü, aşıların geliştirilmiş olmasına rağmen salgın özelikle de aşılanmayan kitlelerde hala ciddi bir hızla yayılıyor ve can almaya da devam ediyor.

Gene de o ya da bu şekilde bu salgın bitecek ve bittiği zaman da geride tam bir ekonomik enkaz bıraktığı görülecek.

Mobius da işte bu enkaza dikkat çekiyor ve olası radikal gelişmeler hakkında uyarıyor.

İktidarların sıkıştığı zaman ne kadar radikal kararlar alabileceğini anlamak için Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Franklin Roosevelt tarafından 5 Nisan 1933’de çıkartılmış ve Amerikan vatandaşlarının altın para, altın külçe ve altın sertifikası bulundurmasını, saklamasını yasaklayan 6102 sayılı kanun hükmünde kararnameyi (executive order 6102) hatırlamak yeter de artar bile. Bu kararnameye göre, bütün Amerikan vatandaşları 25 gün içinde yani 1 Mayıs 1933 tarihine kadar ellerinde bulunan bütün altın varlıkları Fed’e onsu 20.67 dolardan teslim etmek zorundaydı. Bu süre bittikten sonra elinde altın bulundurmanın cezası; 10 bin dolar ve 10 yıl hapis idi. On bin doları sakın küçümseyip de az bulmayın, o tarihte on bin dolar ile 483,7 ons altın alabilirdiniz. Bu gün 483,7 ons altın, onsu 1.816 dolardan 878 bin 399 dolar ediyor!

Hükümet bütün altını topladıktan kısa bir süre sonra, fed altının satış fiyatını 35$ seviyesine çekerek, bir nevi halkın elindeki doların değerini %41 devalüe etmiş oldu.

Diğer bir radikal tedbir ise Bretton Woods’la getirilen sistemden Amerika’nın tek taraflı kararı ile çekilmesidir. Amerika bu eylemi ile dolar getirene 1 ons altın vereceğim ve bastığım doların yüzde 25’i kadar altın bulunduracağım taahhüdünden 1971 yılında tek taraflı olarak çekilmiş, elinde dolar bulunduranlar yahut da dolar cinsinden alacağı olanlar elinde ne olacağı belirsiz bir kâğıt parçası ile kalakalmıştır.

Hükümetlerin sıkıştıkları zaman ne yapacağı, hangi önlemlere başvuracağı belli olmaz Mobius’da bu tehdide işaret ederek fiziki altın alın yastık altına atın diyor.

Ülkemiz için ise bu önlem elbette altın artı döviz olarak yorumlanabilir…