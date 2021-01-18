Mobilyası ile ünlü İnegöl’de kardan koltuk yaptı

Yavuz YILMAZ/ İNEGÖL (Bursa), (DHA)- BURSA’nın mobilyası ile ünlü İnegöl ilçesinde mobilyacı Ramazan Demirtaş, kardan koltuk yaptı. Vatandaşlar da bol bol koltukta hatıra fotoğrafı çektirdi.

İnegöl ilçesinde dün sabah başlayan yoğun kar yağışı, akşam saatlerinde de etkili oldu. Mobilyası ile ünlü ilçede yaşayan Ramazan Demirtaş, kardan adam yerine koltuk yapmayı tercih etti. Demirtaş’ın, 5 saatte yaptığı koltuk büyük ilgi gördü. 3 metre uzunluğu ve 1 buçuk metre yüksekliğindeki kardan koltuğu görenler, hatıra fotoğrafı çekip, sosyal medya hesaplarından paylaştı.

‘BİZİM HAYALLERİMİZ DE MOBİLYA’

İnegöl’ün mobilya üretimiyle öne çıktığını söyleyen Ramazan Demirtaş, “Kar yağışının ardından herkes kardan adam yaparken, biz iş aşkımızı katarak, kardan koltuk yaptık. Çağ gelişiyor. Çağ geliştikçe insanların hayalleri de gelişiyor. Bizim gerçeğimiz de hayallerimiz de mobilya” dedi.

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