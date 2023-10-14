Silivri'de bir mobilya imalat fabrikasında yangın çıktı. Yangın kısa sürede tüm fabrikaya yayılırken içerideki 3 personel yangın alarmının devreye girmesiyle kıl payı kurtuldu. Yangın 4 saatlik çalışmanın ardından kontrol altına alındı.

Çatı kısmında başladı, kısa sürede büyüdü

Silivri Kavaklı Mahallesi İstiklal Caddesi'nde bulunan bir mobilya fabrikasında saat 14.30 sıralarında yangın çıktı. Fabrikanın çatı kısmında başlayan yangın kısa sürede büyüdü. İhbar üzerine olay yerine birçok bölgeden itfaiye, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yangın sırasında zaman zaman patlamalar da meydana gelirken, itfaiye ekiplerinin müdahalesine rağmen alevler kısa sürede bütün fabrikaya yayıldı.

Fabrika küle döndü

İçerideki 3 işçinin ise yangın alarmının devreye girmesiyle dışarı çıktığı öğrenildi. Yangının çıkış nedeniyle ilgili henüz net bir bilgiye ulaşılamadı. Yangın itfaiye ekiplerinin 4 saatlik çalışmasının ardından kontrol altına alınırken, fabrika küle döndü. İtfaiye ekipleri soğutma çalışmalarına başladı.