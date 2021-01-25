Ana Sayfa Haberler Mobilya atölyesinde yangın; üst kattaki evlere de sıçradı (3)
Kategoriler: Güncel Haberler

Mobilya atölyesinde yangın; üst kattaki evlere de sıçradı (3)

YANGIN 2 SAATTE KONTROL ALTINA ALINDI
Adana’da 3 katlı binanın girişinde bulunan mobilya atölyesinde çıkan ve evlere de sıçrayan yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kontrol altına alındı. 2 saati aşkın süren çalışma neticesinde yangın, büyük oranda söndürüldü. Yangın nedeniyle evlerini tahliye eden vatandaşların, aynı mahalledeki yakınlarının yanına gittiği öğrenildi. Şans eseri ölen ya da yaralanan olmadığı yangının kesin çıkış nedeni ve verdiği zarar, itfaiye erlerinin soğutma çalışmasını tamamlamasının ardından yapılacak incelemede belli olacak.

FOTOĞRAFLI

 

Paylaş
Yayınlanma Tarihi
39 dakika önce

Son Haberler

Eber Gölü’ndeki sazlık alanda yine yangın çıktı

İlyas Kaan TAYTAK/BOLVADİN (Afyonkarahisar), (DHA)  - AFYONKARAHİSAR'ın Bolvadin ve Çay ilçeleri sınırlarında bulunan Eber Gölü'nün…

29 dakika önce

İzmir’de otomobil kavşaktaki direği devirdi ardından otobüse çarptı: 2 yaralı

Halil İbrahim KARABIYIK - Fırat AKAY/İZMİR, (DHA) - İZMİR'in Balçova ilçesinde, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil,…

39 dakika önce

Bakan Koca: İyileşen her hastamız en büyük motivasyonumuzdur

ANKARA, (DHA)- SAĞLIK Bakanı Fahrettin Koca, bir doktorun koronavirüsü yenen hastasıyla ilgili sosyal medya hesabından…

1 saat önce

Kısıtlamada uyuşturucu ile yakalanan sürücüye gözaltı

Yusuf AĞAŞE/KAYSERİ, (DHA)- KAYSERİ'de, koronavirüs tedbirleri kapsamında uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasında uyuşturucu ile yakalanan sürücüye…

1 saat önce

Sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal ettiler: ‘Canımız sıkılmıştı’ dediler

Ozan URAL Buğra AKAY/ İstanbul,(DHA) KORONAVİRÜS tedbirleri kapsamında saat 21.00'den itibaren sokağa çıkma kısıtlaması başladı. Tüm…

2 saat önce

Mobilya atölyesinde yangın; üst kattaki evlere de sıçradı (1)

Gökhan KESKİNCİ/ADANA, (DHA)- ADANA'nın merkez Seyhan ilçesi Akkapı Mahallesi'ndeki bir mobilya atölyesinde yangın çıktı. Atölyeyi…

2 saat önce