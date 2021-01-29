“Mobil uygulama ile kargo takibi kolaylaşıyor”

İSTANBUL, (DHA)- Teknoloji ve dijitalleşmenin öneminin daha da arttığı pandemi sürecinde Aras Kargo, mobil uygulaması ile kargo süreçlerinin takibinde müşterilerine kolaylık sağladığını duyurdu.

Müşterilerine daha verimli bir kargo hizmeti sunmak için çalışmalarına devam ettiğini duyuran Aras Kargo, kargo süreçlerini daha da kolaylaştırmak amacıyla yenilediği mobil uygulamasını müşterilerinin kullanımına sunduğunu açıkladı. Açıklamada, “Google Play ve Apple Store’dan ücretsiz olarak indirilebilen Aras Kargo’nun yeni mobil uygulaması, kargo süreçlerinde kullanıcıların ihtiyacı olan tüm gereksinimleri tek bir noktada bir araya getiriyor” denildi.

DETAYLI KARGO TAKİBİ

Açıklamanın devamında, “Kullanıcılar, kayıt oluşturarak giriş yaptıkları mobil uygulamayla kargolarının hareketleriyle ilgili de detaylı bilgi alabiliyor. Uygulamada konuma göre en yakın şube bilgilerine hızlıca erişme imkanı sağlanıyor. Kullanıcılar ayrıca, kurye çağırma, ücret hesaplama, kaç günde gibi hizmetlerden de faydalanabiliyor” ifadeleri yer aldı.

“KARGOLAR SESLE YÖNETİLİYOR”

Aras Kargo’nun yeni uygulamasının aynı zamanda Voice Over özelliğine de sahip olduğu belirtildi. Bu özellik sayesinde görme engelli vatandaşlar da kargo süreçleri ile ilgili bilgilere sistem üzerinden ulaşıp, rahatlıkla kargo süreçlerini yönetebilecek.