‘Mobil tanı’ karavanıyla bulaş riskine son

Nevra UÇKAÇ / İZMİR, (DHA)- PANDEMİ döneminde şikayetleri olan, koronavirüs kapıp kapmadığını merak eden ancak bulaş riski nedeniyle kalabalık hastane ortamlarına da girmek istemeyenler için mobil tanı karavanı geliştirildi. Telefonuna bir aplikasyon indiren vatandaşlar, aracıyla en yakın karavanın yanına gidip test yaptırabilecek.

İzmir’deki bir firma tarafından geliştirilen mobil tanı karavanı, bir çeşit gezici labaratuvar gibi vatandaşların kan tahlili, kan şekeri ölçümü gibi çok sayıdaki tetkikini bir sağlık merkezine gitmelerine gerek kalmadan ayağına kadar götürüyor. Şikayetleri nedeniyle koronavirüs kapıp kapmadığını merak edenler de PCR testini bu karavanda yaptırabilecek. Çeşitli lakosyonlarda hizmet verebilecek mobil tanı aracı ile virüs endişesi taşıyan vatandaşların güvenli şekilde test yaptırabileceğini ifade eden proje sorumlusu endüstri mühendisi Ulucan Baran, hastanelerin yükünü de hafifletmeyi hedeflediklerini dile getirdi. Numune alım süreçlerinde sağlık personellerinin de bulaşı kaynaklı enfeksiyon riski yaşadığını ifade eden Baran, süreci daha pratik ve konforlu hale getirmeyi amaçladıklarını dile getirdi. Baran, “Projemiz ön prototip aşamasındadır. Dünyada böyle bir uygulama henüz yok. En yakın uygulamalar sabit lokasyonlu uygulamalar ama bu şekilde bir uygulama henüz dünyada ilk. Bununla ilgili patent ve nowhow başvurularımız da var. Ön tanıtıma geçtik. Kısa süre içerisinde ruhsat başvurumuz sonuçlanacak” diye konuştu. Ücret tarifesinin tedarikçiler tarafından belirleneceğini anlatan Baran, labarotuarların daha çok test yapma imkanına kavuşacağını ve maliyetlerin de en aza indirileceğini kaydetti.

ONLINE RANDEVU

Mobil tanı karavanı geliştiren firma yetkilisi Aslı Baran, aracın belirli günlerde belirli lokasyonlarda bulunabileceğini söyleyerek hedef kitlenin engelli, belirli bir yaş sınırının üzerinde olan, sokağa çıkamayan, hastaneye gidip o yoğunluğu taşımak istemeyen ve bulaş riskinden dolayı gerekli testleri yaptıramayanlar olduğunu kaydetti. Baran şu bilgileri verdi:

“Online bir randevu sistemi var. Vatandaşlar telefonlarına bir aplikasyon indirecekler. Araçlarından inmeden bulunduğu lokasyona gelerek numunelerini verecekler. Sadece kan, idrar değil aynı zamanda kovid testi de yaptırabilecekler. Öncelik olarak yurt içinde bunu hayata geçirmek istiyoruz. Ama yurt dışından talep var. Değerlendirmek için belirli şirketlerle görüşmeler devam ediyor. Prototipler tamamlandı. Ruhsat aldıktan sonra seçenekleri değerlendirmeye devam edeceğiz. Hastalar numune verdikten sonra kullandıkları aplikasyondan yada e-devlet üzerinden sonuçları görebilecekler”

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