Akıllı telefonlarımızın ekranlarında gördüğümüz reklamları, dizüstü ya da masaüstü bilgisayarlarımızda gördüklerimize oranla on kata varacak şekilde daha hızlı algılıyoruz. Mobil Pazarlama Birliği (Mobile Marketing Association / MMA) EMEA Yönetici Direktörü Chris Babayode, 2018 yılının en önemli mobil pazarlama buluşması olarak gösterilen MMA Forum İstanbul’da, bir reklamın mobil ekranda görülmesi ve algılanması için ekranda saniyenin onda ikisi ila onda dördü kadar bir sürenin yeterli olduğu, bilgisayar ekranlarında ise bu sürenin 2-3 saniyeye çıktığını ifade etti.

MMA Türkiye tarafından Shape the Future sloganıyla düzenlenen MMA Forum İstanbul, mobil dönüşümün biçimlendirdiği geleceği, reklam ve pazarlama dünyası üzerindeki etkileri ile birlikte ele alan zengin bir içerik sundu.

Mobil Ekranda Reklamı 10 Kat Hızlı Algılıyoruz

MMA EMEA Yönetici Direktörü Chris Babayode, mobil reklam ve pazarlamanın tek küresel meslek birliği olan MMA’nin, mobil cihazlarda reklamların kullanıcı üzerinde etkili olması için ne kadar süre görüntülenmesi gerektiği üzerine nöro bilim teknolojisi kullanarak bir çalışma gerçekleştirdiğini anlattı. Babayode, “Kullanıcı, mobil cihaz ekranında görüntülediği içeriği hızlı bir şekilde kaydırırken, reklamların görüntülenme süresi de değişiyor. Yaptığımız araştırma, iyi hazırlanmış bir mobil reklamın, beyin tarafından algılanması için saniyenin en az onda dördü ila onda ikisi kadar bir sürenin yeterli olduğunu gösterdi” dedi. Bu süre, masaüstü ve dizüstü bilgisayar ekranlarında 2 ila 3 saniyeye çıkıyor.

Mobil Her Şeyin Olduğu Gibi Pazarlamanın Da Merkezinde Yer Alıyor; Pazarlama Yöneticileri Üzerindeki Verimlilik Baskısı Artıyor

Mobil cihazların ve teknolojilerin, günümüzde her şeyin merkezinde olduğunu belirten Chris Babayode, “Bu durum, pazarlama dünyası için de geçerli. Günümüzde mobil, tüm pazarlama faaliyetlerini bir araya getiren bir yapıştırıcı kimliği taşıyor. Bu durumun kaçınılmaz bir sonucu olarak, pazarlama yöneticilerinin üzerinde giderek artan bir verimlilik ve hesap verebilirlik baskısı oluşuyor. Küresel bir araştırmaya göre pazarlama üst yöneticilerinin (CMO) yüzde 59’u ölçeklendirme ve hesap verebilirlik konusunda baskı altında çalışıyor” şeklinde konuştu.

MMA Bilgi Ve Araştırmanın Gücüyle Pazarlama Yöneticisinin Yanında

MMA’in, pazarlamanın inovatif gelişimine ve dönüşümüne mobilin gücüyle hız kazandırmak; tüketicilerle kurulacak daha yakın, daha güçlü ilişkilerin iş hacimlerini büyütmesine katkı sağlamak misyonuyla faaliyet gösterdiğini dile getiren Babayode, “Bu misyon doğrultusunda analiz, ölçümleme ve bilgi paylaşımına odaklanıyoruz” diyerek, MMA’in bu alanlardaki düzenli çalışmalarından örnekler verdi.