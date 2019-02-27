Huawei, bu yıl Barselona’da Mobil Dünya Kongresi’ne “Day0 Forumu” ile başladı. Tamamen bağlı akıllı bir dünya inşa etme temasıyla başlayan Day0 Forumunda son trendler hakkında sektör iç görülerini paylaştı.

Huawei İcra Kurulu ve Üyesi Operatör İş Grubu Başkanı Ryan Ding, Huawei tarafından desteklenen Vodafone İspanya 5G canlı bağlantısı aracılığıyla, Huawei’nin 5G katlanabilir akıllı telefonunda 4K seç-izle video servis deneyimini katılımcılarla paylaştı. Bu demo, 5G ağlarının her zaman ve her yerde sağlayacağı üstün Gbit/s düzeyindeki bant genişliğinin ne denli güçlü olduğunu da ortaya koydu.

Ryan Ding konuyla ilgili olarak; “Şu anda dünyayı kasıp kavuran 5G, bize yeni teknolojilerle güçlendirilmiş daha iyi bir yaşam sunuyor. Aynı zamanda, 5G’nin sağladığı Gbit/s seviyesi ile bağlantılar ve deneyimi ticarileştiren CloudX hizmetleri, küresel taşıyıcılara yeni iş fırsatları, sunuyor” dedi.

Ding, Huawei’nin 5G’deki başarısıyla desteklenen ağlarında, müşterilerinin 5G servislerinde deneyim ve yenilikler yapmalarını sağlayacak açık laboratuvarlar (Open Labs) kuracaklarını da sözlerine ekledi.

5G, CloudX sayesinde video ve oyun deneyimini yeniden tanımlıyor

5G’nin sunduğu yeni Air Fiber çözümü ile her yerde Gbit/s düzeyinde hızları deneyimlemek mümkün. Fiber genişbant ile benzerlik gösteren Air Fiber, bit hızlarını on kat artırarak, taşıyıcıların sabit-mobil yakınsaması (FMC) özelliğine ulaşma hedefini biraz daha yakınlaştırıyor. Taşıyıcıların ticari faaliyetlerini büyütmesini kolaylaştıran 5G, aynı zamanda yoğun bant genişliği için kişisel, ev kullanımı ve sektörel talebi karşılamalarını da sağlıyor.



