MKE Ankaragücü – Yukatel Kayserispor maçının ardından

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Alper ŞAŞMAZ / ANKARA, (DHA)- Spor Toto Süper Lig’in 18’inci haftasında MKE Ankaragücü sahasında Yukatel Kayserispor’u 2-1 mağlup etti. Karşılaşmanın ardından MKE Ankaragücü Teknik Direktörü Ömer Erdoğan ve Yukatel Kayserispor Teknik Direktörü Çağdaş Atan, basın toplantısında mücadeleyi değerlendirdi.

Çok önemli bir 3 puan aldıkları için mutlu olduklarını ifade eden MKE Ankaragücü Teknik Direktörü Ömer Erdoğan, “1-0 geriye düşmemiz rağmen sahada hiç inancını, güvenini kaybetmeyen bir Ankaragücü takımı vardı. Bizim taraftarımızın da burada desteği çok önemliydi. Desteğini devam ettirdiği için sahada oyuncu arkadaşlarım sorumluluk almaya devam edip maçı haklı bir şekilde çevirmeyi bildi. 1-0 geriye düştük, içeride oynuyoruz, sıkıntılı bir süreçteyiz. Psikolojik anlamda oyuncularda ister istemez baskı da oluşabiliyor. Oyuncularımızın sahada birbirine olan yardımlaşması ve mücadele anlamında her topu inanarak kazanma arzusu bizi galibiyete taşıdı. Önemli bir galibiyet aldık. Yediğimiz gol dışında net pozisyon verdiğimizi hatırlamıyorum. 20 tane şutumuz var, rakibe 1 tane şut imkanı tanımışız. Çok net girdiğimiz pozisyonlar var. 2 tane incelenmesi gereken penaltı pozisyonu var. Bizim için bugün her şeyden önemlisi alacağımız 3 puandı. Çok güzel bir atmosfer vardı. Bunun mutluluğunu bugün yaşayacağız. Önümüzdeki hafta sonu çok iyi bir rakiple, Adana Demirspor ile zorlu bir maçımız var. Ona hazırlıklarımızı yapacağız. Oradan iyi bir sonuçla dönüp ilk yarıyı bitirebileceğimiz maksimum puanla bitirmek istiyoruz” ifadelerini kullandı.

ÇAĞDAŞ ATAN: ÜZÜCÜ BİR MAĞLUBİYET ALDIK

Canlarını acıtan bir mağlubiyet aldıklarını kaydeden Yukatel Kayserispor Teknik Direktörü Çağdaş Atan, “Bence 41’inci dakikada yediğimiz gole kadar ve ikinci yarının başında yine 63’üncü dakikada yediğimiz ikinci gole kadar oyun bizim kontrolümüzdeydi. Savunmada iyi durduk. Rakip fazla şut atmış gibi gözükse de çok fazla net gol pozisyonu vermedik. Skor 2-1 olana kadar bizim de ceza sahasına iyi girişler yaptığımız ve iyi pozisyonlar bulduğumuz bir dönemdi. Ama maalesef ikinci gol biraz bizim canımızı acıtan bir goldü. Topu düşürmememiz gereken yerde topu düşürdük ve hazırlıksız yakalandığımız bir savunma pozisyonunda golü yedik. 2-1’den sonra rakibe birkaç net gol pozisyonu verdiğimizi söyleyebilirim. Rakip geçiş oyununu zaten iyi oynayan bir ekip ve o oyuna göre de bir kadroyla sahaya çıktılar. Biz yediğimiz ikinci golden sonra daha iyi bir reaksiyon gösterebilirdik ama bugün Thiam, Gavranovic ve Mensah gibi yetenekli oyuncularımızın bizimle beraber olmaması oyuna yetenek katma bakımından bizleri eksik bıraktı. Açıkçası o eksikleri aradığımızı söyleyebilirim. Üzücü bir mağlubiyet aldık bence. Bir puanı hak ettiğimizi düşünüyorum. Aklımızda olan kazanmaktı ama en azından 1 puanı da hak ettiğimizi ve bize iyi geleceğini düşünüyorum. Cuma günü Sivasspor’la oynayacağımız çok önemli bir maçımız var. Hem bizim hem de kulübün ayağa kalkması için çok önemli bir maç. Bir Anadolu derbisi. İnşallah seyircimizle kenetlenip kazanmak için elimizden gelen her şeyi yapacağız” diye konuştu.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

– Ömer Erdoğan’ın açıklamaları

– Çağdaş Atan’ın açıklamaları

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(FOTOĞRAFLI)