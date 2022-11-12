MKE Ankaragücü – Trabzonspor maçının ardından

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Alper ŞAŞMAZ – Emirhan YÜZÜGÜLDÜ / ANKARA, (DHA)- Spor Toto Süper Lig’in 14’üncü haftasında MKE Ankaragücü sahasında Trabzonspor ile 1-1 berabere kaldı. Karşılaşmanın ardından Trabzonspor Teknik Direktörü Abdullah Avcı ve MKE Ankaragücü Teknik Direktörü Ömer Erdoğan basın toplantısında mücadeleyi değerlendirdi.

Geçen yılın şampiyonu olan bir takıma karşı zor bir maç oynadıklarını kaydeden MKE Ankaragücü Teknik Direktörü Ömer Erdoğan, “Özellikle defansif anlamda önlemlerimizi aldık. Maçın genelinde rakibimize ciddi pozisyonlar vermedik. Mücadele seviyesi çok yüksek bir maçtı. Sahada bugün gerçekten ilk dakikadan son dakikaya kadar çok iyi mücadele eden bir oyuncu grubum vardı. 1-1’den sonra tatmin olmayan ve galip gelmek isteyen oyuncularım vardı. Önümüzde bir Dünya Kupası arası olacak. Bu bizim için çok iyi bir fırsat olarak. Biz lig başladıktan sonra göreve geldik, çok fazla hazırlık yapma şansımız yoktu. Direkt maçlarla ve zor bir fikstür ile başladık. Oynadığımız bütün oyunlarda sürekli üzerine koymaya çalışan, koşu mesafesini her hafta yukarıya çeken, topa sahip olma oranını aynı şekilde yukarıya çeken, ceza sahası içerisinde topla buluşma oranını yukarıya çeken bir takımız. Bugün girdiğimiz pozisyonları değerlendirebilseydik, çok daha rahat bir konumda olurduk. Oyuncularımın özellikle saha içerisindeki takım olma hüviyeti, mağlup durumda olsak da maçtan kopmama arzusu ve pozisyona girmemiz olumlu şeyler. Daha fazlasını yapabiliriz. Önümüzdeki dönem bizim için iyi bir fırsat olacak” dedi.

ABDULLAH AVCI: KAZANMAK İÇİN GELMİŞTİK

Maç öncesinde üçüncü bölgede nasıl baskı yapacaklarını ve akan oyunda neler yapacaklarını çalıştıklarını ifade eden Trabzonspor Teknik Direktörü Abdullah Avcı, “Bazen çalıştıklarınızın karşılığı olamayabiliyor. Zemin çok kötüydü. Futbolun kalitesini artırabilmek için genel olarak bunun üzerinde yoğunlaşmak gerekiyor. Futbolun kalitesi için bu zeminlerin daha standart hale gelmesi gerekiyor. İlk yarıda topun biraz havada dolaştığı, aksiyonun olduğu, ilk topu kimin aldığı, duran toptan bir şey çıkar mı gibi bir oyun vardı. İkinci yarı itibariyle oyun bizim elimize geçti. Hem topa sahip olarak oynadık hem de hücum hamleleri yaptık. Doğru zamanda da golü bulduk. Golden hemen sonra duran top, korner ve arkasından penaltı. Belki oyun 3-5 dakika daha devam etse başka bir hamle yapacaktık. Sonra oyun 1-1 oldu. Kazanmak için gelmiştik ama bugün itibariyle bu gerçekleşmedi” diye konuştu.

Avcı, Dünya Kupası arası ile birlikte oyun-oyuncu üzerinden slot analizleri ile genel bir değerlendirme yapacaklarını sözlerine ekledi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

– Abdullah Avcı’nın açıklamaları

– Ömer Erdoğan’ın açıklamaları

(FOTOĞRAFLI)