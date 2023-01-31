MKE Ankaragücü, Tolga Ciğerci’nin transferi için Hertha Berlin ile anlaştı

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ANKARA, (DHA)- Süper Lig ekiplerinden MKE Ankaragücü, sezon başında kadrosuna kattığı orta saha oyuncusu Tolga Ciğerci’nin Bundesliga ekiplerinden Hertha Berlin’e transferi konusunda anlaşma sağlandığını duyurdu.

Kulübün resmi sosyal medya hesabından konuyla ilgili olarak yapılan açıklamada, “Profesyonel futbolcumuz Tolga Ciğerci’nin transferi için Bundesliga ekiplerinden Hertha Berlin kulübü ile anlaşma sağlanmıştır. Tolga Ciğerci’ye bugüne kadarki emekleri için teşekkür ediyor, kariyerinin yeni döneminde başarılar diliyoruz” ifadelerine yer verildi.

(FOTOĞRAFLI)