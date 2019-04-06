MKE Ankaragücü, Suriyeli minik futbolcuların hayallerini gerçekleştirdi

Afrin operasyonunun ilk şehidi Musa Özalkan’ın vasiyeti doğrultusunda Suriye Çobanbey’de kurulan Kurt-Ar Şehit Piyade Astsubay Üstçavuş Musa Özalkan Kültür Evi Futbol Takımı, MKE Ankaragücü’nün Beştepe’de bulunan tesislerinde teknik ekip ve futbolcularla buluştu.

Tesisleri gezen 11-14 yaş grubundaki minik futbolcular, antrenman sahasında top oynadı. Başkent ekibinin bayrağı ve kendi yaptırdıkları “Lacivert gecelerden güneşli günlere” yazılı pankart ile objektiflere poz veren çocukların heyecanı gözlerinden okundu.

Suriyeli çocuklar daha sonra tesis yemekhanesinde yemek yedi. Misafirlerini ziyaret eden, teknik direktör Mustafa Kaplan, çocuklarla tek tek ilgilendi. Kaplan, “Buraya gelerek misafirimiz oldukları için kendilerine çok teşekkür ediyorum. O bölgede bulunan çocukların neler çektiklerini biliyoruz. Elimizden gelen desteği vermeye çalışıyoruz. Hepsine birer forma hediye ettik” ifadelerini kullandı. Çocuklar, MKE Ankaragücü kulübünün kendilerine hediye ettikleri formalarla sahada futbolcularla buluştu.

KOÇYİĞİT: “İLK KEZ GERÇKE BİR SAHADA MAÇ İZLEYECEKLER”

Kurt-Ar Uluslar arası İnsani Yardım Derneğinin Başkanı Çağrı Koçyiğit, çocukların hayallerinin gerçek olduğunu belirterek, “Çocuklarımızı görüyorsunuz, bu çocuklar Suriye Çobanbey’de şehidimiz Musa Özalkan’ın bize gönderdiği vasiyet doğrultusunda açtığımız kültür evinin futbol takımı. Yaklaşık 3-4 ay önce kurduk bu takımı. İlk kurduğumuzda bildiğiniz üzere bölge savaş bölgesi çok ümitli değillerdi bir şeyler yapabileceklerinden. Daha sonra Ankaragücü’nden haber geldiğinde inanamadılar. Futbolcularımız onlara video çekip gönderdi, çok heyecanlandılar. Ankara’ya geleceklerini duydular, şu anda hayalleri gerçekleşmiş oldu. Çok mutlular, çok heyecanlılar. Umudumuz, amacımız bu çocukların belki futbol belki başka spor dallarıyla ileride bir şeyler yapabilmeleri, en azından ortamdan dışarı çıkabilmeleri. Ankaragücü sağ olsun bütün arkadaşlar ilgileniyorlar. Pazar günü de ilk kez gerçek bir sahada maç izleyecekler. Herkese çok teşekkür ederiz” ifadelerini kullandı.

“ANKARAGÜCÜ HAYALLERİ GERÇEĞE DÖNÜŞTÜRDÜ

“Kurt-Ar Şehit Piyade Astsubay Üstçavuş Musa Özalkan Kültür Evi Futbol Takımı futbolcusu İbrahim Halil El Ali, futbol oynamayı çok sevdiklerini belirterek, “Buraya geleceğimize hiç inanamıyorduk. Kurt-Ar’ın sayesinde Ankara ile tanıştık. Ankaragücü bize destek vermese biz buraya gelemezdik. Futbol oynamayı çok seviyoruz ve kulüpte arkadaşlarımızla çok eğleniyoruz. Haftada 3 gün antrenmanımız var. Kurt-Ar’ın sayesinde hayallerimize ulaşıyoruz” şeklinde konuştu.

Suriyeli minik futbolcu Ahmet Emir Muhammed, bulunduğu ortamda çok heyecanlı olduğunu ifade ederek , “Ben Çobanbeyli’yim. Çobanbey çok güzel bir yer. Orada antrenman yapıyoruz. Ankara’ya geldiğimde heyecanlandım. Buraya ağabeylerimle tanışmaya geldim. Futbol çok güzel bir şey hayatımıza destek veriyor. Şehit Musa Özalkan kültür merkezimize çok teşekkür ediyorum. Allah ağabeyimizin mekanını cennet etsin. Kurt-Ar olmasaydı ben burada olamazdım” ifadelerini kullandı.

Kurt-Ar Şehit Piyade Astsubay Üstçavuş Musa Özalkan Kültür Evi Futbol Takımı, 7 Nisan Pazar günü Eryaman Stadı’nda oynanacak MKE Ankaragücü- Fenerbahçe maçını izleyecek.