MKE Ankaragücü – Hangikredi Ümraniyespor maçının ardından

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Alper ŞAŞMAZ/ANKARA, (DHA)- Spor Toto Süper Lig’in 16’ncı hafta mücadelesinde sahasında Hangikredi Ümraniyespor’u konuk eden MKE Ankaragücü, karşılaşmadan 2-1 mağlup ayrıldı. Müsabakanın ardından MKE Ankaragücü Teknik Direktörü Ömer Erdoğan ve Hangikredi Ümraniyespor Teknik Direktörü Recep Uçar, düzenledikleri basın toplantısında maça ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

ÖMER ERDOĞAN: ÇOK NET GİRDİĞİMİZ POZİSYONLARI DEĞERLENDİREMEDİK

Üzgün olduklarını ve puanlarını 19 yaparak ligde yukarı sıralara tırmanmak istediklerini kaydeden MKE Ankaragücü Teknik Direktörü Ömer Erdoğan, maça da iyi başladıklarını belirterek, “Çok erken bir golle 1-0 öne geçtik ama maalesef bunu çok uzun süre koruyamadık. Rakibimizin birinci bölgede çok iyi savunma yapıp geçiş oyunu oynayan, çabuk hücum yaptığını oyuncularımıza gösterdik. İlk yediğimiz gol de ona yakın bir goldü. Ondan sonra yine oyunun tamamen hakimi bizdik. Takibimiz geçiş oyununu devam ettirdi. Biz de kapalı savunmada çok net girdiğimiz pozisyonları değerlendiremedik. İkinci yarı duran top sonrası yediğimiz gol işimizi zorlaştırdı. Tamamen ceza sahası önünde ciddi bir şekilde sayısal anlamda kalabalık bir savunma vardı. Bunu da açıkçası açmakta zorlandık. Kenar ortaları denedik, bazı oyuncu değişiklikleri yaptık. Yeni giren arkadaşlarımızın belki oyuna katkısıyla bunu başarmaya çalıştık ama başarılı olamadık. Yenilmeyi hak etmedik. Girdiğiniz pozisyonları değerlendiremezseniz cezası çok ağır oluyor. Uzun süredir yenilmeyen bir Ankaragücü vardı, bunu devam ettirmek istiyorduk ama maalesef istediğimiz sonuca ulaşamadık. Bu bizim için çok ciddi bir ders olacak. Çalışmalarımıza yarından itibaren başlayıp, hatalarımızı minimuma indirip galibiyet serisine başlamak istiyoruz” dedi.

Erdoğan, devre arası transfer yapmayı düşündüklerini ve transfer çalışmalarının devam ettiğini belirterek, nokta transferlerle takım içerisindeki rekabeti arttırmak istediklerini vurguladı.

RECEP UÇAR: İLK DEFA DEPLASMAN GALİBİYETİ ALIYORUZ

Hangikredi Ümraniyespor Teknik Direktörü Recep Uçar da son 6 haftadır kaybetmeyen bir takıma karşı oynayacaklarının bilincinde olarak sahaya çıktıklarını ifade etti. Ankara deplasmanlarının her zaman zor olur olduğunu söyleyen Uçar, “Maçtan önce de belirttiğim gibi Ankaragücü hem oyuncu kalitesi hem de oyun kalitesi olan bir takım. Özellikle Ömer Hoca ve ekibinin gelmesiyle daha güçlü bir oyun oynuyorlar. Bu doğrultuda planlarımızı yapıp hazırlanmıştık. Kısaca özetlersem 2’nci dakika da bize yakışmayacak bir şekilde kenar ortasıyla gelen bir gol ile 1-0 mağlup başladığımız maç oldu. Böyle bir seyirci önünde, kaliteli bir Ankara takımına karşı dağılmamak, devam etmek bizim adımıza güzeldi. Sonrasında da oyundan vazgeçmedik, kendi oyunumuzu oynamaya çalıştık ve neticesinde de bir hücum opsiyonunda bulduğumuz gol bize eşitliği getirdi. Genel anlamda topun arkasında duran takım olsak da, bu konuda da çok iyi değildik. Direkten dönen pozisyon da vardı. Ankaragücü, gerçekçi olmak gerekirsek bizden çok iyi pozisyonlar üretti. İlk yarı 1-1 içeri girmek de bizim için kazanç ve şanstı. Neticesinde ikinci yarıda gerekli uyarılar ve taktiksel düzeltmelerle bana göre daha iyi oynadık. Topun arkasındaydık ama yüzde 100 gol pozisyonu vermedik. Takım olarak zor günler geçiriyoruz. Ligin geçen 16 haftasında ilk defa bir deplasman galibiyeti alıyoruz. Bundan önce çok kazanmaya yaklaştığımız maçlar oldu. Bugün ortaya koyduğumuz maçlardan çok farklı oyunlar ortaya koyup maalesef bunu puana yansıtamamıştık” diye konuştu.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

– Ömer Erdoğan’ın açıklamaları

– Recep Uçar’ın açıklamaları

(FOTOĞRAFLI)

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