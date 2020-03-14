

Süper Lig’in 26’ncı haftasında MKE Ankaragücü sahasında Çaykur Rizespor’u 2-1 mağlup etti. Karşılaşmanın ardından iki takım teknik direktörü basın toplantısında mücadeleyi değerlendirdi.





Takımın mücadele ve kazanma isteğinin iyi olduğunu belirten Ankaragücü Teknik Direktörü Mustafa Reşit Akçay, “Bizim için çok önemli bir müsabakaydı, final diyelim. Bu finali puan olarak kazandık belki oyun olarak bazı istatistiklerde geri kalmış olabiliriz. Ama stat telaşımız ve stres bizi topa hükmetme konusunda, topu olumlu kullanma konusunda biraz rahatsız ediyor. Bunun önüne geçmek biraz daha puan kazanmakla, özgüvenin tekrar yerine gelmesiyle mümkün olabilir. Bu akşam skor açısından mutluyduk, ama oyun olarak belki çok güzel gözükmedi. Ancak oyuncularımızın sahada verdiği mücadele ya da kazanma isteğine verdikleri tepkiler oldukça iyiydi. Rakipte zaman zaman topu iyi kullanarak ataklar geliştirdi ama sahada iyi durduk. Bu da bize 3 puanı getirdi. Şimdi önümüzde 8 maç var ve 27 puan seviyesinden aşağıda 7 takım var. Dolayısıyla umudumuz hala çok yüksek. 35 rakamı bizim için sihirli rakam olarak gözüküyor. Eğer ona ulaşabilirsek bu ligde kalmayı başaracağız” diye konuştu.





Karşılaşmanın ikinci yarısında kafasına darbe alarak ambulans ile hastaneye kaldırılan Sedat Ağçay’ın sağlık durumuyla ilgili bilgiler de veren Akçay, “Sedat’ta kırık olduğuna dair bize bilgi geldi ama MR sonuçlarını henüz alamadık. Buradan çıktıktan sonra hastaneye, tüm takım olarak ziyaretine gideceğiz. Şanssız bir durum, iyi oynamaya başlamıştı. Takımın ona ihtiyacı vardı ama artık önüne geçemeyeceğimiz bir sakatlık oldu. Bakalım doktorlar ne diyecek, ne kadar süre bizden uzak kalacak onu bilmiyorum” ifadelerini kullandı.



Saba Lobjanidze’nin performans düşüklüğü ile ilgili ise Akçay, “Oyuncu ilk müsabakada kendini ifade etmek için rezervlerinin tümünü kullandığını düşünüyoruz. Toparlanma süreci onu biraz yoruyor. Antrenmanlarda olsun, tekniğiyle birlikte o fiziksel ve ruhsal çökmeyi yeni toparlamaya başladı. Biz ona yardımcı oluyoruz, tekrar devreye girebilir. Onu teknik olarak kullanma şeklimiz de değişebilir. Bir inişi var ama ona zaman tanımalıyız” şeklinde konuştu.



Çaykur Rizespor Teknik Direktörü Ünal Karaman ise futbol oynamaya çalışan bir takım olduklarını belirterek, “Kaybettiğimiz için üzgünüm. Farklı bir kimliğe bürünmeye çalışan, geçen haftaya ve bu haftaki mücadeleye baktığımızda futbol oynamaya çalışan bir takımımız var ama özellikle sezonun ilk yarısında oynanan maçlarda dahil olmak üzere baktığımızda yeterince uzunumuz olmasına rağmen maalesef duran toplarımız biraz sıkıntılı oluyor. Maçın başındaki iki duran top, mücadeleyi zor duruma getirdi. Çevirebilir miydik? Evet. Pozisyonumuzda vardı ama. Maç kazanmamız için biraz daha fazlasını yapmaya ihtiyacımız var. O da bir süreç. İnşallah bu süreç içerisinde bu mağlubiyetten dersler alacağız. Bizi hem oyun hem sonuç olarak tatmin eden haftaları sevenlerimize yaşatmaya çalışacağız” diye konuştu.



‘Şampiyonluğa oynayan Trabzonspor’dan kümede kalmaya çalışan bir takıma geldiniz bu duygu nasıl?’ sorusuna Karaman, mücadeleci bir insan olduğunu vurgulayarak, “Öncelikle biz, hizmet ediyoruz. Ben insanı hiçbir zaman için bir bölümde kategorize etmedim. Şampiyonluğu oynayan kadroya verdiğim emekle, küme düşme potasındaki takıma vereceğim emek arasında hiçbir fark yok. Olması gerekiyorsa mevcut takımıma ekstra, farklı motivasyon içerisinde olmam gerekiyor. Tabi ki insan içerisinde bu hep var. Hep mücadele edeceğiz. Bu mücadele içerisinde bazen zirve kovalarken bazen de buralarda mücadele eden camiaya ve oyunculara rehberlik etmeye çalışacağım. Bulunduğum durumdan bir şikayetim yok. Ben kavga adamıyım. Kavganın içerisinde olacağım. Asla korkan geri duran bir insan değilim. Hayatımın her evresinde mücadele ederek bir noktaya geldim. O gün öyleydi bugünün şartları böyle. Biz orada da bir camianın hayallerine hitap etmeye çalışıyorduk. Burada da bir camianın hayallerine cevap vermeye gayret göstereceğiz. Ünal yine aynı Ünal. Oradaki Ünal ile buradakinin arasında hiç bir fark yok. Sadece vermiş olduğumuz mücadelenin hedefi farklılaştı. Ama aynı samimiyetle aynı gayretle Türk gençliğine hizmet etmeye çalışacağız. Umarım o gayretimiz bir karşılık bulur ve başarırız” ifadelerini kullandı.



Ünal Karaman, koronavirüs nedeniyle maçların seyircisiz oynanması sorusuna ise “Tabiki taraftarın olmasını arzu ederiz ama konu insan sağlıysa akan sular durur. İnsanların keyif alabileceği bir ortama gelebilmesi için sağlığa ihtiyacı var. Sağlık bu konuda önemliyse bunu asla ikinci plana itemeyiz. Ben bu konuda son derece duyarlı olduğumuzu, millet olarak duyarlı olduğumuzu düşünüyorum” diye cevap verdi.