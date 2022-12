MKE Ankaragücü Başkanı Koca: Ceza almamak için taraftarımızla elimizden geleni yapacağız

- Reklam -

“Yaklaşık 1 milyon 866 bin lira ceza aldık”

“Ceza almayacağımız her maçta tribün gruplarını spor malzemeleriyle ödüllendireceğiz”

“Gençlerbirliği’nin var olması için elimizden ne geliyorsa yapmaya hazırız”

MKE Ankaragücü Başkanı Faruk Koca, Süper Lig’in ikinci yarısı öncesi taraftar gruplarının temsilcileri ile Beştepe Tesisleri’nde görüşme gerçekleştirdi. Görüşmede Başkan Koca’nın yanı sıra yönetim kurulu üyeleri de yer aldı.

“KENETLENMEMİZ GEREKTİĞİNİ SÖYLEDİM”

Görüşmenin ardından basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Koca, çok aktif taraftar grupları olduğunu ve bugün bütün tribün gruplarını bir araya getirdiklerini ifade ederek, “Buna ihtiyacımız vardı. Tribün gruplarının parçalı olması, bazı istismarlara sebep oluyor. Bu istismarların önüne geçmek için kenetlenmemiz gerektiğini söyledim arkadaşlarımıza. Arkadaşlarımız da çok duyarlı davrandılar ve kendi aralarında çok büyük bir problem olmadığını belirterek Ankaragücü için ellerinden ne geliyorsa yapmaya hazır olduklarını söylediler. Ben bütün tribün gruplarına teşekkür ediyorum” dedi.

“CEZA ALMADIĞIMIZ HER MAÇTA TRİBÜN GRUPLARINI ÖDÜLLENDİRECEĞİZ”

Bu sezon Ankara’da oynadıkları maçlarda çok ciddi cezalar aldıklarını anımsatan Koca, “Yaklaşık 1 milyon 866 bin lira ceza aldık. 1 milyon 60 bin lira da koltuk kırmadan dolayı bedel ödedik. Çok ciddi bedeller bunlar. Taraftarlarımızın tribün gruplarının buna fırsat vermemesi için, kendi aralarındaki rekabeti istismara dönüştürmemesi için düzgün bir fotoğraf vermemiz lazım. Bütün futbol takımlarına hatta dünyaya örnek olacak bir fotoğraf verelim istedik. 19 Mayıs’a ciddi bir kültür ve camia olarak hazırlanmamız gerektiğini söyledik. Onlar da ellerinden geleni yapacaklarını söylediler. İnşallah daha duyarlı olup cezadan ziyade bunu ödüle dönüştürmemiz lazım. Kulüp olarak içeride oynayıp ceza almayacağımız her maçta tribün gruplarını spor malzemeleriyle ödüllendirip, o malzemeleri altyapıdaki veya mahallelerdeki çocuklara vermeleri için krampon ve forma desteği veriyoruz. Federasyondan ceza almadığımız her maçtan dolayı taraftarı ödüllendirecek destekler isteyeceğiz. İnşallah federasyon başkanımız buna olumlu bakar. Centilmence, coşkudan ödün vermeden takımını destekleyen ama ceza almayan taraftar gruplarını ödüllendirmek adına bir başlangıç olur diyorum. Biz buna ilk maçtan itibaren başlayacağız. Daha fazla ceza almamak için camiamızla, taraftarımızla elimizden geleni yapacağız” diye konuştu.

Antalya’da kamp programlarının sürdüğünü ifade eden Koca, Tuzlaspor ile yapacakları Ziraat Türkiye Kupası maçını 20 Aralık günü Antalya’da oynayacaklarını duyurdu.

“GENÇLERBİRLİĞİ İÇİN NE DESTEK VARSA YAPARIZ”

Gençlerbirliği ve Ankaragücü’nün Ankara’nın iki köklü kulübü olduğunu belirten Koca “Gençlerbirliği’nin son dönemde yaşadığı sıkıntılar nedeniyle üzülüyoruz. Biz aynı platformda mücadele ediyorsa 90 dakika rakibiz. 90 dakikadan sonra dostluğumuz vardır. Bizden gelecek her türlü katkıyı biz sağlarız. Geçmiş dönemde İlhan Cavcav başkanlığında da Ankaragücü’ne jestler yapılmıştır. Geçenlerde Niyazi başkanla da konuştum, Gençlerbirliği’nin bu durumdan kurtulması için oyuncu desteği ve yapabileceğimiz ne destek varsa yaparız. Gençlerbirliği Ankara’nın köklü kulüplerinden biri ve bu duruma düşmesi bizi üzer. Gençlerbirliği camiasının da bunu yanlış anlamaması lazım. Bu destek sadece Gençlerbirliği’nin var olması, yaşaması, Süper Lig’e tekrar çıkması ve Süper Lig’de mücadele etmesi içindir. Biz Gençlerbirliği’nin var olması ve başarılı olması için elimizden ne geliyorsa yapmaya hazırız” ifadelerini kullandı.

