MKE Ankaragücü – Amed Sportif Faaliyetler 6-2

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Alper ŞAŞMAZ / ANKARA,(DHA)-

STAT: Eryaman

HAKEMLER: Kutluhan Bilgiç, Gökhan Memişoğlu, Emir Eray Eyisoy

MKE ANKARAGÜCÜ: Bahadır Han Göngördü (Dk. 46 Nurullah Aslan) – Oğuz Ceylan, Pedro Rodrigues (Dk. 76 Şahverdi Çetin), Sinan Osmanoğlu, Atakan Çankaya, Gboly Ariyibi, Diack, Zahid, Fıratcan Üzüm, Tasos (Dk. 57 Alperen Babacan), Jese (Dk. 57 Macheda)

AMED SPORTİF FAALİYETLER: Bekir Sevgi – Gökhan Köseoğlu, Oğuz Çetinkaya, Emre Can Coşkun, Ercan Çapar (Dk. 53 Nesim Bekmez), Mustafa Seyhan, Muhammet Raşit Yöndem (Dk. 65 Alişan Erat), Taner Gümüş, Emrullah Ertuş (Dk. 53 Halit Çokyaşar), Tayyib Kanarya (Dk. 71 Okan Deniz), Eren Mızrak (Dk. 71 Kerem Çağatay)

GOLLER: Dk. 7 ve Dk. 45+2 Jese , Dk. 9 Sinan Osmanoğlu, Dk. 28 ve Dk.74 Ghayas Zahid, Dk. 46 Tasos (MKE Ankaragücü) – Dk. 85 Sinan Osmanoplu (Kendi kalesine), Dk. 89 Taner Gümüş (Amed Sportif Faaliyetler)

SARI KART: Emre Can Coşkun (Amed Sportif Faaliyetler)

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Spor Toto Süper Lig ekiplerinden MKE Ankaragücü, Ziraat Türkiye Kupası 4’üncü tur karşılaşmasında sahasında konuk ettiği TFF 2’nci Lig Beyaz Grup ekibi Amed Sportif Faaliyetler’i 6-2 mağlup etti. MKE Ankaragücü’ne galibiyeti getiren golleri 7 ve 45+2’nci dakikalarda Jese, 9’uncu dakikada Sinan Osmanoğlu, 28 ve 74’üncü dakikalarda Ghayas Zahid ve 46’ncı dakikada Anastasios Tasos kaydetti. Amed Sportif Faaliyetler’in gollerini ise 85’inci dakikada Sinan Osmanoğlu kendi kalesine ve 89’uncu dakikada Taner Gümüş kaydetti.

7’nci dakikada Ankaragücü öne geçti. Zahid’in pası ile ceza sahası içerisinde topla buluşan Jese, yaptığı vuruşla topu ağlara gönderdi: 1-0.

9’uncu dakikada fark 2’ye çıktı. Zahid’in pasıyla topla buluşan Sinan Osmanoğlu’nun yaptığı vuruşla topu ağlara gönderdi: 2-0.

28’inci dakikada Ghayas Zahid, ceza sahası içerisinden yaptığı vuruşla meşin yuvarlağı ağlara gönderdi: 3-0.

45+2’nci dakikada Ankaragücü bir gol daha buldu. Sağ kanattan gelişe Oğuz Ceylan, pasını ceza sahası içerisinde müsait durumdaki Jese’ye verdi. Jese, bekletmeden yaptığı vuruşla meşin yuvarlağı ağlara yolladı: 4-0.

Karşılaşmanın ilk yarısı MKE Ankaragücü’nün 4-0 üstünlüğü ile tamamlandı.

46’ncı dakikada fark 5’e çıktı. Tasos, ceza sahası içerisinde kaleci ile karşı karşıya kaldığı pozisyonda yaptığı aşırtma vuruşla meşin yuvarlağı filelere yolladı: 5-0.

74’üncü dakikada Ankaragücü bir gol daha buldu. Amed Sportif Faaliyetler savunmasının yaptığı hata sonrasında topla buluşan Şahverdi Çetin, kaleci ile karşı karşıya pozisyonda pasını penaltı noktasındaki Ghayas Zahid’e çıkardı. Zahid yaptığı vuruşla meşin yuvarlağı bir kez daha ağlara gönderdi: 6-0.

85’inci dakikada Amed Sportif Faaliyetler, farkı 5’e düşürdü. Kullanılan köşe vuruşunda Sinan Osmanoğlu yaptığı ters vuruşla topu kendi ağlarına gönderdi: 6-1.

89’uncu dakikada konuk ekip bir gol daha buldu. Gelişen atakta Taner Gümüş meşin yuvarlağı ağlara gönderdi: 6-2.

Müsabakada başka gol olmadı ve Ankaragücü sahadan 6-2 galip ayrıldı.

(FOTOĞRAFLI)