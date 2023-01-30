‘MİT’e alacağız’ denilerek kandırılan lise öğrencisine istismarda, iddianame kabul edildi

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Hasan DÖNMEZ/ KONYA, (DHA)- KONYA’da, lise öğrencisi G.A.’nın (17), ‘Seni Milli İstihbarat Teşkilatı’na memur olarak alacağız’ vaadiyle kandırılıp, elektrik ustası Ahmet Mandal’ın (35) cinsel istismarına uğramasına ilişkin soruşturmada; Mandal ile tutuklanan okul müdürleri Harun Avcu (57) ve Asuman Sahar Koleri (48) hakkında 37’şer yıla kadar hapis cezası istenen iddianame, 9’uncu Ağır Ceza Mahkemesi tarafından kabul edildi.

Lise müdürü Harun Avcu, geçen yıl kasım ayında, son sınıfta okuyan G.A. isimli kız öğrenciyi, derslerinde başarılı olduğu için ‘Seni Milli İstihbarat Teşkilatı’na memur olarak alacağız’ diyerek kandırıp, evli ve 3 çocuk babası Ahmet Mandal ile tanıştırdı. Mandal, iddiaya göre; G.A.’ya günlerce cinsel istismarda bulundu. G.A.’nın durumu anlatmasıyla ailesi şikayetçi oldu. Kendisini ‘MİT mensubu’ olarak tanıtan elektrik ustası Ahmet Mandal, gözaltına alınıp 25 Kasım’da ‘Çocuğun cinsel istismarı’ suçundan tutuklandı. Aynı okulda eğitim alan K.K. adlı kız öğrenci de Mandal tarafından tacize uğradığı iddiasıyla şikayette bulundu. G.A.’nın arkadaşı olan K.K.’nin ifadesinde, “Ahmet Mandal, ‘Seni MİT’e alacağız’ diyerek benimle yakınlık kurdu. ‘Seni seviyorum’ diyerek sarılıp öptü” dediği öğrenildi. Soruşturma kapsamında yeni delillerle G.A.’nın kendi okul müdürü Harun Avcu ile G.A. ve Mandal’ın odasında dini nikahın kıyıldığı okulun müdürü Asuman Sahar Koleri de daha sonraki süreçte tutuklandı.

Şüpheliler hakkında savcılık tarafından hazırlanan iddianamede tutuklu bulunan Ahmet Mandal, Harun Avcu, Asuman Sahar Koleri hakkında; ‘Cebir tehdit veya hile kullanarak kişiyi hürriyetinden yoksun kılma’, ‘Çocuğun nitelikli cinsel istismarı’, ‘Sarkıntılık yapmak suretiyle cinsel saldırı’ suçlarından 37’şer yıla kadar hapis; tutuksuz A.A., M.K., B.K., H.K. için ise ‘Cebir tehdit veya hile kullanarak kişiyi hürriyetinden yoksun kılma’, ‘Çocuğun nitelikli cinsel istismarı’ suçlarından hapis cezası istedi. İddianame 9’uncu Ağır Ceza Mahkemesi’nde kabul edildi. Şüpheliler, 29 Mayıs hakim karşısına çıkacak. (DHA)

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