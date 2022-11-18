MİT, Norşin Afrin’i etkisiz hale getirdi

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MİLLİ İstihbarat Teşkilatı (MİT), Irak’ın kuzeyindeki Gara bölgesinde düzenlediği operasyonla, terör örgütü PKK’nın sözde kadın yapılanması sorumlularından Norşin Afrin ve 4 korumasını etkisiz hale getirdi.

Güvenlik kaynaklarından alınan bilgiye göre, 2000’li yılların başında Suriye’den örgüte katılan ve Türkiye içinde faaliyet gösteren Norşin Afrin, ilerleyen yıllarda PKK/KCK’nın gerçekleştirdiği eylemleri düzenleyen ‘özel güç’ yapısına katıldı ve örgüt yöneticisi oldu. Türkiye’ye yönelik gerçekleştirilen çok sayıda eylemin talimatını veren ve Türk Silahlı Kuvvetleri’nin Suriye’deki operasyonlarına karşı örgüt tarafından yapılan eylemleri organize eden terörist, Gara bölgesinde ‘özel güç’ sorumlusu olarak faaliyet gösterdikten sonra HPG ve YJA Star Askeri Konsey üyesi oldu. Aynı zamanda Gare YJA Star Sorumlusu olarak faaliyet göstermeye başladı.

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Deşifre olmamak için özel çaba sarf eden Norşin Afrin’in güncel yerinin tespiti için MİT, ajanlarını sahaya sürdü. MİT’in sahadaki ajanları ilk önce Norşin Afrin’in yerini belirledi ve yakın çevresine sızdı. Burada terörist Afrin’in, Irak’ta yürütülen operasyonlarda görev alan güvenlik güçlerine karşı gerçekleştirilecek eylemleri bizzat yönetmek üzere operasyon bölgesine gideceği belirlendi. Bunun üzerine MİT tarafından, Norşin Afrin’e yönelik operasyon kararı verildi. Norşin Afrin ve 4 koruması, MİT’in Gara bölgesinde gerçekleştirdiği operasyonla etkisiz hale getirildi.