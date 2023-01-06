MİT, cezaevi servis aracına saldırının azmettiricisini etkisiz hale getirdi

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ANKARA, (DHA)- MİLLİ İstihbarat Teşkilatı’nca (MİT) Suriye’nin Haseke bölgesinde düzenlenen operasyonda, Bursa’da cezaevi servis aracına yönelik saldırının azmettiricisi, MLKP’nin sözde yöneticilerinden Zeki Gürbüz etkisiz hale getirildi.

MİT, Bursa- Mudanya yolunda 20 Nisan 2022’de infaz koruma memurlarını taşıyan servis aracına yönelik saldırı ile 16 Ağustos 2022’de sınır hattına roketli saldırının azmettiricisi ve planlayıcısı MLKP’nin sözde Suriye genel sorumlusu, ‘Ahmet Şoreş’ kod adlı Zeki Gürbüz’ü etkisiz hale getirilecek hedef olarak belirledi. Suriye’de örgüte sızan saha ajanlarının takip ettiği Gürbüz, MİT tarafından Haseke’nin kuzeyinde gerçekleştirilen nokta operasyonla etkisiz hale getirildi.

Zeki Gürbüz, MLKP’nin silahlı aparatı ‘FESK sorumlusu’ olarak uzun yıllar faaliyet gösterdikten sonra 2008 yılında örgütün sözde Türkiye sorumlusu oldu. İtalya’ya gitmek üzere 2012’de Türkiye’den illegal yollarla çıkış yaptıktan sonra 2013 Şubat’ta Yunanistan’da yakalanan Gürbüz, cezaevine konuldu. Türkiye’nin taleplerine rağmen Yunanistan tarafından iade edilmeyen Gürbüz, Nisan 2013’te denetimli serbestlikle salıverildi. Gürbüz, 2013’te Yunanistan’dan Irak’a ardından Suriye’ye geçip, tekrar MLKP’de yönetici olarak faaliyet göstermeye başladı. Gürbüz, MLKP sözde askeri kanat sorumlusuyken, Suriye eski sorumlusu ‘Baran Serhat’ kod adlı Bayram Namaz’ın Mart 2019’da etkisiz hale getirilmesi üzerine örgütün sözde Suriye sorumlusu olarak görevlendirildi. Gürbüz, 2020’de kurulan ‘MLKP Suriye Yürütme Komitesi’nde sözde sekreter ve askeri alan sorumlusu olarak faaliyet yürüttü. Ayrıca örgütün para/finans kaynaklarını da yöneten Gürbüz, tüm alanlara para transferi gerçekleştiriyordu. (DHA)

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