Mısır savaş gemileri, Çanakkale Boğazı’ndan geçti

Burak GEZEN/ÇANAKKALE, (DHA)- MISIR Donanması’na ait, ‘El Fateh’, ‘Alexandria’ ve ‘M. Fahmy’ isimli savaş gemileri, Çanakkale Boğazı’ndan geçerek, Ege Denizi’ne doğru yol aldı.

Marmara Denizi’nden saat 09.00’da Çanakkale Boğazı’na giriş yapan, Mısır Donanması’na ait, 971 borda numaralı ‘El Fateh’, 911 borda numaralı ‘Alexandria’ ve 686 borda numaralı ‘M. Fahmy’ isimli savaş gemileri, saat 11.00 sıralarında Çanakkale önlerine geldi. Savaş gemileri, boğazın manevra yapılması en güç noktası olan Nara Burnu’nu döndükten sonra Kilitbahir köyü dağında bulunan ‘Dur Yolcu’ yazısı ve Kilitbahir Kalesi önünden geçti.

Ege Denizi’ne doğru yol alan Mısır savaş gemilerine, güvenlik nedeniyle Türk Sahil Güvenlik botu ile eşlik etti.

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