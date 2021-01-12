Mısır 3.5 yıl sonra Katar uçaklarına hava sahasını açtığını duyurdu

Mısır, (DHA)- Mısır Sivil Havacılık Kurumu, Mısır hava yolu şirketi Egypt Air ve Katar Hava Yolları’nın 3.5 yıl sonra karşılıklı uçuşlara başlayabileceklerini açıkladı.

Mısır Sivil Havacılık Kurumu Başkanı Eşref Noyer, yaptığı yazılı açıklamada, Mısır hava yolu şirketi Egypt Air ve Katar Hava Yolları’nın karşılıklı uçuşlara başlayabileceklerini kaydetti. Noyer, “Bu sabah bir Katar uçağının Mısır hava sahasını kullanmasına izin verildi” ifadelerini kullandı. 5 Ocak’ta Suudi Arabaistan’ın başkenti Riyad’da düzenlenen 41. Körfez İşbirliği Konseyi (KİK) Zirvesi’nde varılan iş birliği anlaşmasına Kahire de imza koymuş ve 3 yıllık Katar ambargosunun ardından 4 Arap ülkesi Katar ile tekrar uzlaşmaya varmıştı.

KÖRFEZ’DE 3.5 YIL SONRA UZLAŞMA

Suudi Arabistan, Birleşik Arap Emirlikleri, Bahreyn ve Mısır, 5 Haziran 2017’de “terör gruplarını desteklediği” iddiasıyla Katar ile tüm diplomatik ilişkilerini kesmiş ve bu ülkeye ekonomik ambargo uygulamaya başlamıştı. Krizin sona erdirilmesi için yürütülen çabalar bu yılın başında sonuç vermiş, Kuveyt Dışişleri Bakanı Ahmed Nasır Muhammed es-Sabah, 4 Ocak’ta, Suudi Arabistan ile Katar arasındaki kara, deniz ve hava sınırlarının açılması için anlaşmaya varıldığını duyurmuştu.