Kurumsal Sosyal Sorumluluk & Sürdürülebilirlik Zirvesi 2019'da ‘Kurumsal Sosyal Sorumluluğun Filantropi (Hayırseverlik) ile İlişkisi’ adlı panelde, ‘Kumaştan Hayaller’ ve ‘Mutlu Kadın Hareketi’ projeleri!
Muğla'nın Milas ilçesine bağlı Akkovanlık Mahallesi Hacıimamlar mevkisinde yaşayanlar, GSM operatörlerinin şebekelerinin çekmemesi nedeniyle, telefon görüşmelerini çatılara ve yükseklere çıkarak yapıyor. Mahalle...
Erkek giyim markası Altınyıldız Classics, Burak Özçivit ile birlikteliğine üçüncü yıllarında da devam ettiklerini duyurdu. Markanın 2019-20 Sonbahar/Kış Koleksiyonu için objektif karşısına geçen Burak...
Kurumsal Sosyal Sorumluluk & Sürdürülebilirlik Zirvesi 2019'da ‘Kurumsal Sosyal Sorumluluğun Filantropi (Hayırseverlik) ile İlişkisi’ adlı panelde, ‘Kumaştan Hayaller’ ve ‘Mutlu Kadın Hareketi’ projeleri!