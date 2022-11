Misafirliğe gittiği evde öldürülmüştü; cinayet şüphelisi yakalandı

- Reklam -

Ali GÖKDAL/ADANA, (DHA)- ADANA’nın Kozan ilçesinde misafir geldiği yeğeninin evinde pompalı tüfekle öldürülen Medeni Nazlı’yı (58) öldürdüğü öne sürülen Osman C. ile birlikte 5 şüpheli, gözaltına alındı. Şüpheliler adliye sevk edildi.

Olay, 21 Kasım’da Cumhuriyet Mahallesi Nazeden Sokak’ta meydana geldi. Kent merkezinde oturan Medeni Nazlı, Kozan ilçesindeki yeğeni Erol N.’nin evine gitti. Burada kalıp, uyuyan Nazlı, iddiaya göre, eve balkondan giren kişi tarafından pompalı tüfekle vuruldu. İhbarla gelen sağlık ekipleri, Medeni Nazlı’nın hayatını kaybettiğini belirledi. Olaya ilişkin çalışma başlatan polis, şüphelinin Osman C. olduğunu tespit etti. Osman C. ile ev sahibi Erol N.’nin de aralarında olduğu toplam 5 kişi, gözaltına alındı.

8 YAŞINDAKİ KIZA TACİZ İDDİASI

İşlemleri tamamlanan şüpheliler, bugün adliyeye sevk edildi. Sevk sırasında bina önünde bekleyen Osman C.’nin ağabeyi Ufuk C., “Adam gibi adamsın. Sen gerçekten kralsın. Yapmasan zaten adam değildin. Her zaman yanındayım. Ölene kadar bakarım sana kardeşim” diyerek bağırdı.

Şüphelilerin adliyede sorgusu sürerken, Ufuk C., “Kardeşim, kızı ile arkadaşı Erol N.’nin evinde misafir iken; ölen Medeni Nazlı da gelmiş. Medeni, 8 yaşındaki yeğenimi taciz etmiş. Kız kaçıp, olayı babasına anlatmış. Kardeşim kızını da alıp evden ayrılmış. Aynı gece de olay gerçekleşiyor” dedi. (DHA)

