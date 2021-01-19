Misafir olduğu kız kardeşinin evinde balkondan düşüp öldü

Hakan AKGÜN/SAMSUN, (DHA)- SAMSUN’da misafir olarak kaldığı kız kardeşinin 3’üncü katındaki evinin balkonundan düşen Asım Güngör (38), hayatını kaybetti.

Vezrköprü ilçesinde cep telefonu tamiri ve satışı yapılan firmanın sahibi olan Asım Güngör, misafirliğe geldiği İlkadım ilçesinde oturan kız kardeşinin 3’üncü kattaki evinde balkondan düştü. Olay yerinde hayatını kaybeden Asım Güngör’ün cenazesi otopsi yapılmak üzere Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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