MİRAS ŞANTİYE GEZİLERİ YENİDEN BAŞLIYOR

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Ankara Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Tabiat Varlıkları Daire Başkanlığı; Roma Tiyatrosu, “Arkeopark ve Ankara Kalesi Sokak Sağlıklaştırma Projesi” kapsamında şantiyelerinin kapılarını Başkentlilere tekrar açıyor.

23 Aralık 2022 ve 20 Ocak 2023 tarihlerinde uzman rehberler eşliğinde gerçekleşecek “Ankara Miras Şantiye Gezileri”ne katılmak isteyenlerin https://forms.ankara.bel.tr/ankaramiras adresindeki formu doldurmaları gerekiyor.

Ankara Büyükşehir Belediyesi, Başkent tarihine ışık tutan yapıları bir bir ayağa kaldırırken, çalışmaların devam ettiği şantiyelerin kapılarını da vatandaşlara açmaya devam ediyor.

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Kültür ve Tabiat Varlıkları Daire Başkanlığı “Ankara Miras Şantiye Gezileri” kapsamında Roma Tiyatrosu, Arkeopark ve Ankara Kalesi Sokak Sağlıklaştırma Projesi çalışmalarının devam ettiği alanları vatandaşlarla buluşturmaya devam ediyor.

UZMAN REHBERLER EŞLİĞİNDE ÜCRETSİZ GEZİLER

ABB, tarafından ilki temmuz ayında gerçekleştirilen “Ankara Miras Şantiye Gezileri” tekrar başlayacak. İlki 23 Aralık 2022, ikincisi ise 20 Ocak 2023 tarihinde gerçekleştirilecek gezilerin saatleri ise şöyle olacak:

13.30-14.30 arası Roma Tiyatrosu ve Arkeopark Şantiyesi

14.30-15.30 arası Ankara Kalesi Şantiyesi

Kent tarihini tanıtmak ve turizmi canlandırmak için düzenlenen gezilerde Başkentliler; Roma Tiyatrosu, Arkeopark ve Ankara Kalesi Sokak Sağlıklaştırma Projeleri kapsamında devam eden restorasyon ve konservasyon çalışmalarını gezerek, uzman rehberlerden bilgi alıyor.

Ücretsiz olarak gerçekleştirilen gezilere vatandaşlar, https://forms.ankara.bel.tr/ankaramiras adresindeki formu doldurarak katılabilecek.