Miraç’ın şırıngalı çikolatadan ölümünde firmanın 5 yetkilisine hapis istemi

DİYARBAKIR,(DHA)- DİYARBAKIR’da, 7 yaşındaki Miraç Umut Bilgi’nin, bakkaldan aldığı şırıngalı çikolata kapağının boğazına kaçması sonucu ölümüne ilişkin 2’si tutuklu 5 sanık hakkında ‘taksirle ölüme neden olmak’ suçundan 2 yıldan 6 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açıldı.

Yenişehir ilçesi Seyrantepe Mahallesi’nde Umut Bilgi, 25 Kasım 2019’da okuldan çıktıktan sonra yakındaki bir marketten aldığı şırınga şeklindeki çikolatanın kapağının boğazına kaçması sonucu ambulansla Diyarbakır Dicle Üniversitesi Tıp Fakültesi’ne kaldırıldı. 9 gün yaşam mücadelesi veren Umut Bilgi, 5 Aralık 2019 tarihinde hayatını kaybetti.

Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı’nca Miraç Umut Bilgi’nin ölümüne ilişkin başlatılan soruşturma kapsamında hazırlanan bilirkişi raporunda asli kusurlu bulunan çikolata üreticisi 5 firma yetkilisinin ifade işlemleri tamamlandı. Savcılık sorguları tamamlanan 5 firma yetkilisi nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği’ne sevk edildi. Mahkemeye çıkarılan firma yetkililerden S.Y. ve U.Y. ‘taksirle öldürmek’ suçundan tutuklanırken, Y.T, H.T. ve K.T. ise adli kontrol hükümlerince serbest bırakıldı. Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı’nca 5 sanık hakkında iddianame 7’nci Asliye Ceza Mahkemesince kabul edildi. İddianamede, 2’si tutuklu 5 sanık hakkında ‘taksirle ölüme neden olmak’ suçundan 2 yıldan 6 yıla kadar hapis cezası istenildi.

Miraç’ın ölümüne ilişkin bilirkişi tarafından hazırlanan raporun da yer aldığı iddianamede, çikolatada yetişkin gözetiminde kullanılmasına dair ibarenin olmadığına dikkat çekildi. İddianamede, “Dava konusu kakaolu fındık kremasının şırınga şeklinde olan, bir parçası ağızda, yutakta sıkışarak veya alt solunum yolu girişine yerleşerek tıkanmasına yol açacak boyutta olan ambalajının oyuncak yönetmenliğine uygun olarak üzerinde yetişkin gözetiminde kullanılmasına dair bir ibare bulunması gerekmesine rağmen böyle bir uyarının etikette yer almadığı tespit edilmiştir. Oyuncak güvenliği yönetmenliğine uygun olmayan ve etiketinde de yetişkin gözetiminde kullanılmasına dair bir uyarı ya da tavsiye bulunmayan bu çikolatayı üreten, ambalajlayarak piyasaya sürdüğü tespit edilen şüphelilerin, somut olayla ilgili asli kusurlu oldukları, işletmelerinde lisans eğitimi almış bir personel çalıştırmadıkları gibi tüm üretimi sadece paketleme işçisi oldukları anlaşılan personelleriyle sağladıkları ve piyasaya arz ettikleri anlaşılmıştır. Şüphelilerin eylemlerinin 5237 sayılı TCK’nın 85/1 maddesinde düzenlenen ‘taksirle öldürmek’ suçu kapsamında kaldığı ve cezalandırılmaları talep olunur” ifadelerine yer verildi.

İddianamede, sanıklar hakkında ‘taksirle ölüme neden olmak’ suçundan 2 yıldan 6 yıla kadar hapis ve mahkumiyeti halinde Türk Ceza Kanunu’nun ilgili maddesinde öngörülen hak yoksunluklarına hükmedilmesine karar verilmesi isteniyor.

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