Miniklerden, sağlık çalışanlarına ‘Biz Sizinleyiz’ projesiyle destek

Gökçe ADAR / İZMİR, (DHA)- İZMİR’in Balçova ilçesindeki Sacide Ayaz İlkokulu öğrencileri, sağlık çalışanları için ‘Biz Sizinleyiz’ ismiyle proje başlattı. Projede öğrenciler, yaptıkları resimleri koronavirüs servisinde çalışan sağlık çalışanlarına göndererek, onlara moral verdi.

İzmir Balçova Sacide Ayaz İlkokulu Müdürü Nazan Tunay (46), öğrencileriyle birlikte koronavirüs sürecinde büyük çaba gösteren sağlık çalışanları için proje başlattı. Tunay, ‘Biz Sizinleyiz’ sloganıyla başlattığı projede, İzmir’de koronavirüs servisinde çalışan sağlık çalışanlarının isimlerini belirleyerek, öğrencilerinin yaptığı resimleri video aracılığıyla gönderdi. Sağlık çalışanları gönderilen resimlere teşekkür edip, çektikleri videoları öğrencilere yolladı. Sağlık çalışanlarından çok kısa bir süre içerisinde geri dönüş geldiğini söyleyen Tunay, “Sağlık çalışanları için ne yapabiliriz diye düşündük. Aklımıza böyle bir proje geldi. Yeşilyurt Devlet Hastanesi’nde görevli olan sağlık çalışanı Ercüment Tarcan’ın vefat etmesi üzerine, ‘Biz Sizinleyiz’ sloganıyla projeye başladık. Proje, düşündüğümüzden daha hızlı ilerledi. Hayal ettiğimizden çok daha fazla geri dönüş aldık. Sağlık çalışanları da öğrencilerimizin bu duyarlılıklarına kayıtsız kalmayarak videolarla geri dönüş sağladı. Koronavirüsten sonra öğrencilerle bir araya gelmek isteyen sağlık çalışanlarımız da oldu. Virüs süreci sonrasında öğrencilere canlı ders anlatmak isteyen sağlık çalışanlarımız oldu. Çok güzel bir bağ kuruldu” dedi.

Sağlık çalışanlarına destek vermeye devam edeceklerini söyleyen Tunay, “Sağlık çalışanları şunu bilsinler ki biz onlarlayız. Biz evde kalmaya ve onlara destek olmaya devam edeceğiz” diye konuştu.

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