Minikler Yeni Yılı Müzede kutladı

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Yenimahalle Belediyesi’nin Yenimahalle’deki ilköğretim seviyesindeki tüm çocukların bilim ve evrensel insani değerleri eğlence yoluşla pekiştirmeleri amacıyla kurduğu Evrensel Değerler Çocuk Müzesi, 2022 yılının son ziyaretçilerine yeni yıl partisi sürprizi yaptı. Önce müzeyi gezen minikler daha sonra yılbaşı kutlaması ile çılgınca eğlendi.

Yeni yıl kutlamasına Yenimahalle Belediyesi Evrensel Değerler Çocuk Müzesi’ni ziyaret ederek başlayan minikler müzede gördükleri ve öğrendikleri karşısında heyecanlarını gizleyemedi. Müzeyi keşfeden minikler daha sonra balo salonunda düzenlenen eğlence programı ile yeni yıl heyecanına start verdiler. TUBİL halk oyunlarının muhteşem gösterisiyle büyülenen çocuklar masal gösterimi ile hayal dünyalarının kapılarını araladı. Çeşitli oyunlar ve danslarla keyifli vakit geçiren Yenimahalleli minikler doyasıya eğlendi.

2022’de 10 bin çocuk ziyareti

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Uzman eğitimciler eşliğinde günde 4 seans halinde gezilen Evrensel Değerler çocuk Müzesi 2022 yılı içerisinde yaklaşık 10 bin öğrenciyi ağırladı. Müzede, sevgi, saygı, hoşgörü gibi değerler çocuklara çeşitli etkinliklerle anlatılırken, çocuklar Vahşi Yaşam ve Yardımseverlik, Çevre ve Saygı, Pinokyo ve Doğruluk, Veterinerlik ve Sevgi, Entomoloji ve Birlik, Arkeoloji, Atatürk Köşesi, Bilim Merkezi ve Planetaryum gibi alanlarda birbirinden eğlenceli ve öğretici etkinliklerle keyifli vakit geçiriyor.