Çocukların sosyal duyarlılığınıartırma odaklı çalışmalarıyla örnek teşkil eden KeçiörenBelediyesi, Neşeli Minikler Kreşindeki çocuklarla KızılayHaftasını kutlarken, Türk Kızılayı’nın yaptığıçalışmalarla ilgili de bilgilendirdi.

3 -4 yaş grubundaki 35 minik, kreş öğretmenleri ile birlikte 29 Ekim – 4 Kasım tarihleri arasında kutlanan Kızılay Haftasına özel bir etkinlik gerçekleştirdiler. Öğretmenleri tarafından Kızılay Haftasına dair bilgilendirilen minikler, daha sonra kaza ve afet anında nasıl davranmaları noktasında drama yaptılar.

Kızılay’ın afet dönemlerinde yaptığı yardımları da öğrenen minikler hem eğlenir hem de öğrenirken Keçiören Belediye Başkanı Mustafa Ak da Kızılay Haftasına dair şunları söyledi; “150 yıldır insan onurunun korunması amacıyla gönüllü olarak çalışmalar yürüten Kızılay, günümüze kadar yurt içi ve yurt dışında milyonlarca ihtiyaç sahibine yardım elini uzattı. Kızılay’ın sonsuz bir özveriyle gerçekleştirdiği çalışmalardaki temel gücü yardımsever halkımız ve Kızılaycılık ruhudur. Toplumsal dayanışmayı sağlamak, sosyal refahın gelişmesine katkıda bulunmak, yoksul ve muhtaç insanlara barınma, beslenme ve sağlık yardımı ulaştırmak gibi önemli görevler üstlenen ve birçok konuda da öncü olan Kızılayımızın Kızılay Haftasını kutluyorum. Türk Kızılay’ı, yardımseverlerin ve gönüllülerinin desteği ile dünyanın neresinde olursa olsun insan onurunun korunması doğrultusunda tüm gücüyle çalışıyor, biz de Kızılay’ın çalışmalarını gururla takip ediyoruz. Yeni nesillere de bu güzide kurumumuzu anlatarak afet anında neler yapmaları gerektiğine dair bilinçlendiriyoruz.”