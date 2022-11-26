Minikler kendi modasını yarattı

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Geri dönüşüm ve çevre koruma bilinci konusunda yaptığı projelerle adından söz ettiren Yenimahalle Belediyesi, her yıl 19-27 Kasım tarihleri arasında etkinliklerle kutlanan “Avrupa Atık Azaltım Haftası” kapsamında minik ilçe sakinleri için geri dönüşüm etkinliği düzenledi.

Yenimahalle Belediyesi İklim Değişikliği ve Sıfır Atık Müdürlüğü ekiplerince Evrensel Değerler Çocuk Müzesi’nde “Atığın Modası Geçti” temasıyla gerçekleştirilen etkinliğe çok sayıda minik sakin ve Nefes Engelliler Sosyal Tesisi’nde eğitim gören engel tanımayan öğrenciler katıldı.

Tekstil atıklarından çanta tasarımına

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Alanında uzman eğitmenlerden geri dönüşüm ve atık azaltma konusunda eğlence dolu aktivitelerle bilgi alan Yenimahalleli minikler, tekstil atıklarından kendi çantalarını tasarlayarak kendi modalarını yarattı.

2009 yılından bu yana “Avrupa Atık Azaltım Haftası” kapsamında düzenlenen etkinliklerde atık azaltma, ürünün yeniden kullanımı ve maddesel geri dönüşüm stratejileri hakkında farkındalık yaratılması amaçlanıyor.

Ürün satın alırken bilinçli olmalıyız

Geri dönüşüm ve atık azaltma konusunda bilinçlendirmenin erken yaşlarda başlatılmasının önemine dikkat çeken Yenimahalle Belediyesi İklim Değişikliği ve Sıfır Atık Müdürlüğü yetkilileri “Atık azaltımını sağlayabilmek için önce ürünü satın alırken bilinçli olmamız gerekiyor. Gerçekten ihtiyacımız olan ürünleri seçmeli, özellikle sürdürülebilirlik yönetimine önem veren markalardan ürün seçmeliyiz. Yaşadığımız kürede kaynaklar sonsuz değil, elbet bir gün tükenecek. Bu nedenle var olan kaynaklarımızı tüketirken bilinçli olmalıyız. Tekstil ürünlerini bilinçli satın almalı uzun süre kullanmalı, mümkün olduğunca en az atığa sebep olmalı ve sonunda da geri dönüşüme göndermeliyiz. Bu süreç kişinin sürdürülebilir yaşam tarzının bir göstergesi, kendi modasıdır” dedi.