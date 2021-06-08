Minikler için Robotik Kodlama Eğitim Salonu açıldı

İSTANBUL, (DHA) – Koronavirüs nedeniyle geçen yıl babasını kaybeden Fatih Tunga’nın bağışları Kartal Belediyesi, Uluslararası Lions 188-Y Yönetim Çevresi Federasyonu iş birliğiyle Robotik Kodlama Eğitim Salonu açıldı. Törende konuşan Tunga, babasının adını ölümsüz kılmak istediklerini söyleyerek, “Babam Mehmet Tunga, teknolojiye önem verirdi, burada eğitim alan gençler, girişte bir kere onun adını okusa ailesi olarak bize yeter” dedi.

Uğur Mumcu Kültür Merkezi’nde gerçekleştirilen Robotik Kodlama Eğitim Salonu’nun açılış törenine; Kartal Belediye Başkan Yardımcısı Adem Uçar, Uluslararası Lions 118-Y Yönetim Çevresi Federasyonu Genel Yönetmeni Belma Bozyiğit, Uluslararası Lions 118-Y Yönetim Çevresi Federasyonu Kodlama ve Robotik Hedef Lideri Hale Özşahin, bağışçı Fatih Tunga ve çok sayıda davetli katıldı.

- Reklam -

9-12 YAŞ ARALIĞINDAKİ ÇOCUKLAR EĞİTİM ALACAK

Atölyenin kurulmasında ‘eğitimde fırsat eşitliği’ anlayışından yola çıkıldı. 8-12 yaş arasındaki miniklere; sorun çözme, takım duygusu, yaratıcı sanatlar ve analitik düşünme gibi pek çok alanda beceri kazandırmak hedefleniyor.

“HEDEFİMİZ BİLİM VE TEKNOLOJİNİN BAŞKENTİ OLMAK”

Açılış konuşmasına Kartal Belediye Başkan Yardımcısı Adem Uçar, “Teknolojinin bu denli gelişmiş olduğu günümüzde, çocuklarımıza fırsat eşitliği sağlanabilmesi için böyle bir projeyi oluşturmaya karar verdik. Bu proje tabii ki, bizim için çok değerli. Projedeki katkılarından dolayı, değerli Lions Kulübü’ne sonsuz teşekkür ediyoruz. Kartal Belediye Başkanımız Gökhan Yüksel’in vizyonu doğrultusunda, teknolojinin ve sanatın, bilimin, sporun başkenti olma hedefiyle çıktığımız bu yolda, bugün yaptığımız açılış bizler için çok değerli” ifadelerini kullandı.

EĞİTİMLER 2 AY SÜRECEK

Uluslararası Lions 118-Y Yönetim Çevresi Federasyonu Kodlama ve Robotik Hedef Lideri Hale Özşahin ise “Hedefimiz burada, 8-12 yaş arası grubundaki öğrencilerimize geleceğin teknolojisi olarak yetiştirebileceğimiz bir ortamı sunuyoruz. İki aylık sürelerde, oluyor bu eğitimler. Önce kodlama eğitimi alıyorlar. Biz çocuklarımızı 21. Yüzyıl teknolojileri dediğimiz eleştirel düşünme algoritma mantığı, analitik düşünme bir araya gelerek birden fazla çocuğun problem çözme yeteneğini ve aynı zamanda bilgisayarlarını programlamalarını ve yaratıcılıklarını geliştirmelerini sağlayan eğitimler veriyoruz” diye konuştu.

BOZYİĞİT: SADECE İNSANA VE İNSANLIĞA HİZMET EDİYORUZ

Uluslararası Lions 118-Y Yönetim Çevresi Federasyonu Genel Yönetmeni Belma Bozyiğit de “Dünya üzerinde çalışan bir hizmet kuruluşuyuz. Şu anda, 216 ülkede faaliyet gösteren bir kuruluşuz. Sadece insana ve insanlığa hizmet ediyoruz. Asla; din, dil, ırk ayırt etmeden, siyaset yapmadan hizmet alanımız çok geniştir. Bugün, burada sizlerle birlikte çok güzel bir eğitim yuvası açtık. Geleceğin mesleği olacak kodlama, gençlerimize ve çocuklarımıza şimdiden bu eğitimi vermemiz lazım. Gelişen dünyada, bu şekilde çocuklarımız kendilerine yer edinsin” ifadelerini kullandı.

TUNGA: BABAMIN ADIMI ÖLÜMSÜZLEŞTİRMEK İSTEDİK

Babasını geçen yıl 5 Temmuz’da koronavirüs nedeniyle kaybeden Bağışçı Fatih Tunga da “Babam Mehmet Tunga’yı kaybettiğimiz zaman onun adına yakışır şekilde bağış yapma düşüncemiz vardı. Babamın adını ölümsüzleştirmek istedik. Babam teknolojiye çok önem verirdi, hayatı boyunca birçok öğrenciye burs verdi. İki duyguyu birleştirmek istedik yeni dönemin teknolojisi robotik ve kodlama laboratuvarının kurulmasına vesile olmak istedik. Ülkemizin dünya genelinde gurur duyacağı, çağa ayak uyduran genç nesiller yetişmesine babam adıyla aracı olmayı amaçladık. Burada eğitim alacak gençler, Mehmet Tunga adını girişte bir kere okumaları bile ailesi olarak bizim için yeterli olacaktır” dedi.

KERİM: KODLAMA İLE KUMBARA VE BARDAK YAPTIM

Kodlama eğimi alan miniklerden Begüm Kerim, “Burada kodlamayı öğrendim. İstediğim bazı şeyleri çizebiliyorum. Evde bir tane kumbara ve bardak yaptım. Evini, salonunu ve odasını tanıtan bir insan yaptım. Türkiye’deki herkesin bu eğitimden faydalanmasını isterim” diye konuştu.

YILDIZ: BÜYÜNCE ASTRONOT OLUP, GEZEGENLERE GİTMEK İSTİYORUM

Miniklerden bir diğeri Buse Yıldız ise “Hayalimdeki dansı, robotlara yansıtarak bir kodlama yazdım. Tasarladığımız herhangi bir şeye istediğimizi yaptırıyoruz. Bulaşık makinesi, çamaşır makinesi kodlamadır. İlk dans eden robotları yazdığımda çok heyecanlandım. Nereye gideceklerini merak etmiştim yavaş yavaş öğreniyorum. Bunu hayal kurarak yaptım. Hayalimde, ilginç danslar vardı. Sonucunda, çok güzel bir dans ortaya çıktı. Büyüyünce ya doktor ya bilim insanı ya da astronot olmayı hedefliyorum. Astronot olup dünyayı görmek istiyorum. Başka gezegenlere gidip, eskiden su var mıydı, yaşam olabilir mi? görmek istiyorum” ifadelerini kullandı.

Açılış töreninde, yapılan konuşmaların ardından Kartal Belediye Başkan Yardımcısı Adem Uçar ve Uluslararası Lions 118-Y Yönetim Çevresi Federasyonu yöneticilerine ve bağışçı Fatih Tunga’ya bir teşekkür plaketi takdim etti.

Plaket takdiminin ardından, eğitim salonunun açılışı gerçekleştirildi.