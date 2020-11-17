Minikler, Balıkesir Büyükşehir Belediyesi parkında trafiğe çıkacak

Fatih Emrah ERDOĞAN/BALIKESİR, (DHA)- BALIKESİR Büyükşehir Belediyesi, çocuklara trafik kurallarını ve kültürünü küçük yaşta kazandırarak, daha bilinçli bir toplum oluşturabilmek amacıyla trafik eğitim parkı inşa ediyor. Balıkesir Büyükşehir Belediyesi, trafik kurallarına duyarlı bir nesil yetiştirme hedefiyle inşa ettiği, 10 bin 36 metrekare alan üzerinde yapılan ve minyatür bir şehrin canlandırılacağı parkta çalışmalar sona yaklaştı.

Balıkesir Büyükşehir Belediyesi tarafından çocuklara trafik kurallarını ve kültürünü küçük yaşta kazandırılması amacıyla başlanan trafik eğitim parkı inşasında son aşamalara gelindi. Deneyimli trafik eğitmenleriyle birlikte; okul öncesi, ilk ve ortaokul öğrencilerine trafik eğitimlerinin verileceği eğitim parkı, Karesi İlçesi Paşaalanı Mahallesi 10 bin 39 metrekarelik alan üzerinde inşa ediliyor. Büyükşehir ekiplerinin hızlı bir şekilde çalışmaya devam ettiği trafik eğitim parkında çalışmalarda sona gelindi.

MİNYATÜR BİR ŞEHİR

​Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Yücel Yılmaz, “Çocukların akülü araçlar kullanarak eğlenirken öğreneceği, içerisinde afet acil durum binası, itfaiye binası, hastane, okul, market, kafeterya, ücretli otoban girişi, trafik işaretleri, tren ve otobüs maketlerinin yer alacağı bu minyatür şehirde gelecekteki trafik sorunlarının şimdiden azaltılmasını hedefliyoruz. Balıkesir’in en önemli eğitim merkezlerinden birisi olacak trafik eğitim parkında ayrıca; eğitim amaçlı amfi, bisiklet ve yaya yolu ile çocuk oyun alanları da bulunuyor” dedi.

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