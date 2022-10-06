MİNİK YÜREKLER CAN DOSTLARLA BULUŞTU

- Reklam -

Keçiören Belediyesi Geçici Hayvan Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi`ne düzenlenen gezi etkinliğinde minik anaokulu öğrencileri can dostlarla buluşturuldu.

Öğrenciler, öğretmenlerin ve veteriner hekimlerin eşliğinde kendilerine hediye edilen mamalarla kedi ve köpekleri besledi. Hayvan sevgisine dikkat çekmek için düzenlenen etkinlikte rehabilitasyon merkezinin birçok bölümü gezilerek miniklerin çeşitli türde canlıları görmeleri sağlandı. Çocukların ve canlıların sevgi dolu yakınlaşmaları ise iç ısıtan görüntülere sahne oldu.

Rehabilitasyon Merkezinin, bakım ve tedavi hizmetinin yanı sıra çocuklara hayvan sevgisini aşılamak için önemli bir misyona sahip olduğunu belirten Keçiören Belediye Başkanı Turgut Altınok “Hayvan sevgisini aşılamak için düzenlenen etkinliğimizde emeği geçen öğretmenlerimize ve mesai arkadaşlarıma teşekkür ediyorum. Canlılarımız için Rehabilitasyon Merkezimizi pırıl pırıl yaptık, baştan sona yeniledik. Canlılarımıza burada en iyi şekilde bakım ve tedavi uyguluyoruz. Keçiören Belediyesi Türkiye’nin en modern Geçici Hayvan Bakım ve Rehabilitasyon Merkezine sahip. Ameliyat, diş temizleme, ultrason, idrar analiz gibi birçok sağlık hizmeti ve teknolojik ekipmanın bulunduğu tam donanımlı kliniğimizin etrafında 50 bin metrekarelik doğal yaşam alanımız bulunuyor” dedi.​



- Reklam -