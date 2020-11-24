Minik öğrencileri ile bir arada okulda olan öğretmenler: Şanslıyız

İhsan DÖRTKARDEŞ/İSTANBUL, (DHA)- KORONAVİRÜS ile mücadele önlemleri kapsamında ilk, orta ve yüksek öğretimde on-line eğitime devam edilirken, kısıtlama dışında tutularak yüz yüze eğitimin yapıldığı anaokullarındaki öğretmenler kendilerini şanslı hissettiklerini söyledi.

24 Kasım Öğretmenler Günü, bu yıl ilkokul, ortaokul ve liselerde yüz yüze kutlanamadı. Bakanlığa bağlı resmi ve özel tüm anaokulu, ana sınıfı ve uygulama sınıflarında birinci ara tatil ardından pazartesi günü başlanan eğitimin ikinci gününde minik öğrenciler öğretmenlerinin gününü kutladı. Avcılar’daki Milli Eğitim Bakanlığı’na bağlı Ambarlı Selahattin ve Müzeyyen Kaçaker Anaokulu’ndaki minikler de bu sabah öğretmenlerine çiçek vererek, öğretmenler gününü kutladı. Okul öğretmenlerinden Ali Şenses, bir eğitimci olarak öğrencileri ile birlikte olmaktan çok mutlu olduklarını belirterek, “Gönül isterdi ki, bütün öğretmenlerimiz öğrencileri ile birlikte olsun. Bu anlamda kendimizi çok şanslı hissediyoruz” dedi.

Okul Müdürü Sehne Adıgüzel öğrencilerin okula gelişlerinden itibaren tüm hijyen kurallarını uyguladıklarını, ateşleri ölçülen miniklerin galoş giydiklerini, ellerini dezenfekte ettiklerini, çok az sayıda öğrenci kabul ettikleri sınıflarda sosyal mesafe kuralına da azami derecede uyulduğunu söyledi. Adıgüzel, okul öncesi çocukların yüz yüze eğitim almalarının büyük önem taşıdığını, bakanlığın aldığı kararın isabetli olduğunu ekledi.

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