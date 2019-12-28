İstanbul Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı’na bağlı Selimpaşa İtfaiye ekipleri Silivri’nin köylerinde bulunan okullarda eğitimlere devam ediyor.

Selimpaşa İtfaiye ekibi, öğretmen ve öğrencilere afet ve yangın eğitimi bilinci kazandırmak amacıyla eğitim düzenledi. Silivri’nin birçok ilköğretim ve lise çağındaki öğrencilere ve öğretmenlere İtfaiye ekipleri tarafından yangına karşı önlem ve yangın anında yapılması gerekenler ile ilgili eğitimler verildi. Eğitimlerin bir diğer adresi Silivri’ye bağlı Kadıköy Şehit Olcay Özcan İlkokulu oldu. Okulun konferans salonunda İtfaiye Eri Onbaşı İsmail Yüksel, yaklaşık 300 öğrenciye yangın adında yapılması gerekenler hakkında ve öğrencilere yangın gördüklerinde 110 nolu yangın ihbar hattına aranması gerektiğinden yangına karşı alınması gereken önlemlere, yangının çıktığı alandaysalar yapılması gereken, yangından uzak mesafede durulmasına kadar pek çok konuda bilgiler verildi.

