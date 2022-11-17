Minik Kâşifler Orman Okulu’nda

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Mamak Belediye Başkanı Murat Köse’nin tarım kentine dönüştürdüğü Mamak’ta, 6 hafta boyunca sürecek “Orman Okulu”nda ders zili çaldı.

General Zeki Doğan Anaokulu öğrencileri, Orman Okulu’nda eğitimlerine başladı. “Ormanı ve Çevremi Keşfediyorum” etkinliği kapsamında öğrenciler, bitkilerin, ağaçların yapılarını inceledi, doğayı yakından keşfetme imkanı buldu.

6 hafta sürecek Orman Okulu’nda her hafta bir etkinlikle çocuklar, orman ve doğa konusunda eğitim alacak. Doğa Kaşifi Etkinliği, Kütük ve Taş Boyama ve Tohum Etkinlikleri, Hayvan ya da Bitkileri Kilden Şekillendirme, Orman Kaşifleri Ekosistem Besin Zinciri Oyunu, Orman Kaşifleri Tabiatın İzinde Oyunu ile minikler doğanın ve ormanın saklı kalmış gerçeklerini yakından görecek.

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“Orman Okulu ile Çocuklar Doğayı Yakından Tanıyor”

Mamak Belediye Başkanı Murat Köse, Orman Okulu’nun faaliyetlerinin önemine dikkat çekerek, “Betonlaşma ve şehirleşme çağında yaşıyoruz. Bu yüzden çocuklarımızın doğa ile kucaklaşmasını, tabiatı yakından tanımasını önemsiyoruz. Ekiplerimiz, Ekolojik Vadi’mizin karşısında bulunan ormanlık bölgeyi düzenleyerek eğitime hazırladı. Hocalarımız çocuklarımıza ormanın sırlarını burada uygulamalı olarak anlatma fırsatı buluyor. Mamak Belediyesi olarak, doğayı korumaya, anlamaya ve anlatmaya devam edeceğiz” dedi.