Tekirdağ’ın Ergene ilçesinde yaşayan Sevim ailesinin kızı Eslem’e (3,5), Kızılay ekibinden istediği oyuncak pilli bebek, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nda hediye edildi.

Türk Kızılayı Çorlu Şubesi’ne yapılan yardım başvuruları ve talepleri inceleyen ekipler, önceki gün Ergene ilçesinde yaşayan Ahmet Sevim’in evine giderek, tespit yaptı. Bu sırada ailenin kızı minik Eslem, görevlilerden pilli oyuncak bebek istedi. Kızılay Şube Başkanı Alican Yılmaz da ekibiyle birlikte pilli bebek alarak, yaptırdığı hediye paketi ile 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nda Sevim ailesinin evine gitti. Kızılay görevlilerin çaldığı kapıyı Eslem, babasıyla birlikte açtı. Kendisine getirilen hediye paketini açan minik Eslem, istediği bebeği görünce çok sevindi. Eslem, bebeğini kucağından bırakmayarak, Kızılay görevlilerine teşekkür etti.

Kızılay Çorlu Şubesi Başkanı Yılmaz, “Arkadaşlarımız tespit için geldiklerinde minik Eslem’in isteğini sorduklarında pilli bebek istediğini söylemiş. Biz de bugün 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı vesilesi ile bunu yerine getirdik. Kendisini mutlu görmek bizleri de mutlu etti” dedi.