Minik Esat’ın parmağına sıkışan musluk yüzüğü, kesilerek çıkartıldı

Okan ÇALIŞKAN/TARSUS (Mersin), (DHA) – MERSİN’in 4 yaşındaki Esat Çelik’in parmağına sıkışan musluk yüzüğü itfaiye erlerince kesilerek çıkartıldı.
Tarsus Cumhuriyet Mahallesi’nde oturan Çelik ailesinin oğlu Esat Çelik, evdeki musluk yüzüğüyle oynarken parmağını sıkıştırdı. Anne ve babasına seslenen minik Esat, ağlayarak yardım istedi. Çocuğun parmağına sıkışan musluk yüzüğünü çıkartamayan anne-baba, oğullarını Tarsus Devlet Hastanesi’ne götürdü. Hastane personelinin durumu bildirmesi üzerine hastaneye itfaiye ekibi sevk edildi. Esat’ın parmağındaki musluk yüzüğü itfaiye erlerince dikkatlice kesilerek çıkartıldı. Çocuğu yüzükten kurtaran itfaiye erleri, aile ve hastane personelince alkışlandı.
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