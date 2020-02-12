Ankara Büyükşehir Belediyesi Elmadağ Gençlik ve Aile Yaşam Merkezi bünyesinde resim kursuna gelerek eğitim alan çocuklarımız açılan sergide minik ellerden büyük eserler çıkabileceğini göstermiş oldular.

Eserler Görücüye Çıktı

Sergide, 7-14 yaş arasındaki çocukların farklı konular ve tekniklerle hazırlanan eğlenceli ve yaratıcı 36 çalışması yer aldı.

Elmadağ Belediye Başkanı Adem Barış Aşkın; Çocukların derslerini aksatmadan kendilerini geliştirdikleri sosyal sorumluluk projelerini sürdüreceklerini söyledi. Biz onlara yeşereceği, filizleneceği ve meyve verebileceği ortamlar hazırlayacağız ki, minik sanatçılarımız sanatlarını güzel icra etsinler ifadesinde bulundu.

Başkandan Tam Not

Başkan Aşkın; “Resimlerle çocukların kendilerini ifade etme gücünü gördük ve bu durum bizi çok memnun etti. Bu güzel eserlerde ve etkinlikte emeği geçen herkesi ayrı ayrı tebrik ediyorum.” dedi.