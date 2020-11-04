Minik Elif’in enkazdan kurtarılma anını, duvara resmetti

Mesut MADAN/BURDUR, (DHA)- BURDUR’da ‘çoban ressam’ olarak tanınan üniversite öğrencisi Büşra Öğüt (22), İzmir’de yıkıma neden olan depremde enkaz altından 65 saat sonra kurtarılan 3 yaşındaki Elif Perinçek’in kurtarıldığı anın fotoğrafını, çatlamış duvara resmetti.

Ağlasun ilçesinde yaşayan Mimar Sinan Üniversitesi Güzel Sanatlar Üniversitesi Grafik Tasarım Bölümü son sınıf öğrencisi Büşra Öğüt, Efe Denizi’nde, İzmir Seferihisar açıklarında meydana gelen 6.6 büyüklüğündeki depremde yıkılan Doğanlar Apartmanı’nın enkazından 65 saat sonra kurtarılan Elif Perinçek’in arama kurtarma görevlisinin parmağını tuttuğu sırada çekilen fotoğrafını ölümsüzleştirdi.

Koronavirüs tedbirleri kapsamında okulların kapanmasının ardından 1100 rakımlı Akdağ Yaylası’nda ailesiyle birlikte yaşayan Büşra Öğüt, çatlamış beton bir duvar üzerine çizdiği resme ‘Umut’ adını verdi. Bu resmi sosyal medya hesabından paylaşan Öğüt, “Yıkıntıların altında kalan yalnızca o küçük beden değil, hepimizin yüreğiydi. Sizler aslında hepimizi çıkardınız o yığından. Kaybettiğimiz canlar ve canını ortaya koyarak kurtarmaya çalışanlar için” dedi.

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