Çankaya Belediyesi ve Hacettepe Üniversitesi işbirliğiyle düzenlenen “Atık-Geri Dönüşüm Bilim Okulu” projesi hayat bulmaya başladı. Projenin ilk “Atık Uzmanları” göreve hazır.

Çankaya Belediyesi ve Hacettepe Üniversitesi işbirliğiyle düzenlenen “Atık-Geri Dönüşüm Bilim Okulu” projesi başladı.

Çankaya Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü Atık Yönetim Birimi ile Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Matematik ve Fen Bilimleri Eğitimi Bölümü arasında başlatılan çalışma Çankaya Belediyesi Esat Çankaya Evi’nde gerçekleştirildi. Biyoloji Eğitimi Ana Bilim Dalı öğretim üyelerinden Doç. Dr. Cem Gerçek’in öncülüğünde Hacettepe Üniversitesi Atık Yönetimi Topluluğu öğrencileri tarafından verilen eğitime Teğmen Kalmaz İlkokulu 4. sınıf öğrencileri katıldı. Proje kapsamında 25 minik öğrenciye, atık ve geri dönüşümün ne olduğu ve önemi ile ilgili bilgilendirme sunumu, origami örneklerinin yapımı, istasyonlarda öğrenme çalışmaları bilimsel bakış açısıyla uygulamalı olarak anlatıldı.

İki saat süren eğitimlerin ardından öğrencilere “Atık Uzmanı” belgeleri dağıtıldı. 4 Aralık’ta tekrarlanacak eğitimlerle birlikte proje kapsamında 50 çocuğa ulaşılmış olacak.