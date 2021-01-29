Minibüsün tavanında 1 kilo metamfetamin ele geçirildi; 3 gözaltı

ABD’de yapılan yeni bir araştırmaya göre, düzenli olarak acı biber yemek, kanser veya kardiyovasküler hastalıklar da dahil olmak üzere hastalıklardan kaynaklanan erken ölüm riskini azaltıyor ve ömrün dörtte bir oranında uzamasını sağlıyor. Kırmızı acı biberin haftada en az iki kez tüketilmesini öneren Göğüs Hastalıkları Uzmanı Prof. Dr. Ahmet Rasim Küçükusta, "İltihap giderici ve anti kanser etkisi var. O yüzden sofranızdan eksik etmeyin" dedi.