Minibüsün tavanında 1 kilo metamfetamin ele geçirildi; 3 gözaltı

Taha AYHAN/MALATYA, (DHA)- MALATYA’da, polis ekiplerince, uyuşturucu satıcılarına yönelik düzenlenen operasyonda bir minibüsün tavanında 1 kilo 30 gram metamfetamin ele geçirildi, 3 kişi gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı ekipler, ‘torbacı’ diye tabir edilen uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyon düzenledi. Yapılan takibin ardından durdurulan bir minibüs içerisinde yapılan aramada tavan içerisine gizlenmiş 1 kilo 30 gram metamfetamin maddesi ele geçirildi. Uyuşturucuya el koyan polis, ismi açıklanmayan 3 şüpheliyi gözaltına aldı.
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