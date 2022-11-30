Minibüsün kapılarını kapatıp, üniversiteli kıza cinsel saldırıya kalkıştı

- Reklam -

ADAPAZARI (Sakarya) (DHA)- SAKARYA’nın Erenler ilçesinde, üniversite öğrencisi Merve K.’ye (22) gece evine gitmek için bindiği minibüste sürücü Serdar Serkan Y. (43) cinsel saldırı girişiminde bulundu. Serdar Serkan Y. tarafından dövülen genç kız, arbede sırasında kaçıp, polise şikayetçi oldu. Şüpheli, yakalanarak gözaltına alındı.

Olay, gece saatlerinde Erenler ilçesi Yunus Emre Parkı mevkinde meydana geldi. İstanbul Üniversitesi’nde eğitim gören Merve K., Sakarya’da bulunan ailesini ziyarete geldi. Genç kız bindiği minibüste bir süre sonra tek kaldı. İddiaya göre, sürücü Serdar Serkan Y., aracı durdurup kapıları kapattıktan sonra Merve K.’nin yanına gelip, cinsel saldırıya kalkıştı. Genç kız, şoföre direndi. Serdar Serkan Y.’nin dövdüğü Merve K., arbede sırasında kaçtı. Ailesinin evine giden Merve K., olayı anlattı. Polis, şikayet üzerine sürücü Serdar Serkan Y.’yi yakalamak için çalışma başlattı. Serdar Serkan Y., saklandığı Orta Garajlar mevkinde yakalandı.

CEZAEVİNDEN YENİ ÇIKMIŞ

Gözaltına alınan Serdar Serkan Y.’nin, aralarında cinsel istismarın da bulunduğu 30 suç kaydı olduğu ortaya çıktı. Şüphelinin 6 gün önce cezaevinden çıkıp, minibüste şoför olarak çalışmaya başladığı öğrenildi.

FOTOĞRAF

- Reklam -